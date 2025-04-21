凸顯招牌綠圍裙 星巴克員工將著統一色系服裝

星巴克更嚴格的要求著裝。（記者龔玥/攝影）

星巴克 公司近日宣布，自5月12日起將在北美所有門店實施全新的員工著裝規範，統一服裝色系，進一步凸顯品牌標誌性的綠色圍裙形象。新規希望為顧客營造更一致、熟悉的咖啡館體驗，同時也讓門店員工有更明確的穿著指引。

根據更新後的規定，員工將被要求穿著純黑色的圓領短袖或長袖、有領襯衫或系扣襯衫，下身搭配卡其色、黑色或藍色牛仔褲。星巴克表示，這種簡化的配色能讓標誌性的綠色圍裙更為突出，同時帶來更整潔專業的視覺效果。

這項政策引發了員工之間的熱議，不同背景的夥伴對此各有看法。曾在中國星巴克兼職過的李同學表示，當時的著裝規定相對寬鬆。「我們只要穿著得體、沒有太多圖案就可以，顏色只要是黑色上衣就可以，」她回憶說，「不過美國這邊可能更重視品牌統一性吧，現在的規定就細緻很多。」

一些顧客則支持新規定，他認為新的著裝指導「讓整間店看起來更有精神也更專業」，「有時候大家穿得五花八門，雖然表達個性，但不太像一個團隊。現在這樣統一反而更有歸屬感。」

星巴克也同步為所有員工提供了兩件全新設計的品牌T恤，其中包括由內部合作夥伴設計的款式，這些T恤不僅免費發放，也為員工日常搭配提供便利選擇。

星巴克強調，這項變革不僅是視覺上的更新，更是提升顧客整體體驗的一環。「我們希望顧客無論走進北美任何一家門店，都能感受到熟悉的環境與服務水準。」公司表示，綠色圍裙代表的不只是一件制服，更象徵著每一位員工與顧客之間的溫暖聯繫。