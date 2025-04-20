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加州2煉油廠擬關閉 油價看漲

編譯廖宜怡╱綜合報導
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加州兩家煉油廠宣布關閉，將對汽油價格產生影響。圖為其中一座宣布關閉的灣區班尼西亞煉油廠。（美聯社）
加州兩家煉油廠宣布關閉，將對汽油價格產生影響。圖為其中一座宣布關閉的灣區班尼西亞煉油廠。（美聯社）

由於兩座煉油廠宣布關閉，加州未來12個月內可能損失約20%的煉油能力，將對汽油價格產生影響。

舊金山紀事報報導，加州兩座大型煉油廠宣布即將關閉：菲利普斯66（Phillips 66）決定在年底前關閉位於洛杉磯縣的煉油廠，瓦雷羅能源（Valero Energy）本周也宣布將關閉位於灣區蘇拉諾縣班尼西亞（Benicia）的煉油廠。在這兩座煉油廠關閉後，加州生產汽油的煉油廠總數將減少到七家。

紀事報表示，這兩座煉油廠的關閉可能加速加州減少使用石化燃料的進程，但同時也將使高油價問題更形嚴重。專家普遍認為，如果這兩座煉油廠停止生產汽油，加州油價將變貴，但會貴多少暫時還難以確定。

截至4月18日，加州每加侖平均油價為4.85美元，比全國平均高出約1.69美元。過去兩年，加州每加侖油價兩度飆漲超過6美元，引發全州民眾恐慌和要求制定法律控制。

油價追蹤網站GasBuddy首席分析師德漢（Patrick De Haan）說：「關閉煉油廠意味著汽油價格和飛機燃料價格將變貴，人們的生活成本也將更高。」

不過，德漢認為，如果沒有出現重大問題，預測加州油價漲幅應該十分溫和，每加侖油價將上漲5美分到10美分。但是，如果在汽油供應減少期間出現重大問題，例如運輸延誤或有其他煉油廠無預警進行維修或發生火災，加州每加侖油價可能飆升0.5美元到1.5美元。

能源顧問公司Turner Mason & Co.資深副總裁暨首席能源策略師約克（Skip York）表示，過去北加州煉油廠的汽油產量都超過當區需求，使北加州油價通常低於南加州。但近年來，北加州汽油供應過剩的情況已轉為短缺。

紀事報指出，馬拉松石油（Marathon Oil）在灣區馬蒂尼茲（Martinez）的煉油廠已於2020年停產汽油，更新設備後改生產綠色燃料，主要是再生柴油，這使得北加州僅剩下三座生產汽油的煉油廠：雪佛龍（Chevron）的列治文市煉油廠、PBF的馬蒂尼茲煉油廠和瓦雷羅能源的班尼西亞煉油廠。如今班尼西亞煉油廠即將關閉，將使北加州汽油供應量進一步吃緊。

長期以來，加州使用的汽油大部分都是當地生產，目前比重高達90%，其餘依賴進口。在這兩座煉油廠關閉後，進口汽油占比將上升。

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