垃圾尋寶要謹慎 標示「不得侵犯」別碰

垃圾尋寶也要守法。(Unsplash/prettycoolstrangers)

加州 佛萊斯諾蜂報（Fresno Bee）指出，垃圾尋寶（dumpster diving）近年在加州愈來愈常見，但是在投身這行當之前，要弄清楚當地法規、那些垃圾不能碰，因為這可以避免被捕或受罰。

就目標物來說，加州每年送進掩埋場的廢棄物約4000萬磅，其中不乏連用都沒用過，但因為過期而被丟棄的高價美妝品，或其他不小心丟掉的高檔藏品，如果確定它們已是無主之物，回收再利用當然可以。

因為聯邦最高法院1988年的「California v. Greenwood」判決已經表明，憲法第四修正案的不得無故搜查侵犯，並不包括垃圾這些無主之物。換言之，只要是拿出住家、放在路邊的廢棄物，大家都可取用。

所以，法律界限很清楚，如果放在私人土地、商家垃圾場的廢棄物千萬別動，鄰近上鎖的垃圾桶也不能翻，就算是放在模糊地帶，如草皮與人行道交會處，如果有標示「不得侵犯」（No Trespassing）或是有人出來喊別碰，為了避免麻煩最好禮貌地轉身離開。

但是在加州，就算無主之物，還是有些東西是不能碰的，那就是可以回收的紙類、木頭、瓶罐等等。因為加州「公共資源法」（Public Resources Code）規定，可回收物品是公有財，所以千萬別貪小便宜，未經同意自行拿取。

至於罰則，如果涉及入侵住居，就有可能觸犯輕罪，6個月以內的監禁，併科1000美元罰金。如果是被當地政府認為亂翻垃圾、製造汙染，視規定不同可能被罰100美元至500美元。