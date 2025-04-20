出租房院子石塊沒放平 也可能斷保

華人出租房後院地面上一塊石塊不平，也被保險公司發來警告。（Megan Q提供）

「當我們接到保險 公司發來的通知和照片，顯示我家出租房後院一塊石頭不平時，簡直驚到不行」，華人 房東表示，現在保險公司使用的技術以及斷保的理由讓人吃驚。

華人房東Megan Q說，她接到保險公司的來信和照片，其中她位於聖伯納汀諾縣一處出租房的後院被畫上了紅圈圈，「我們看來看去，百思不得其解」。最後請教保險經紀，才知道保險公司指的是該後院地上的一塊石頭翹起，可能會使租客 跌倒受傷，導致保險賠償。

Megan Q和先生趕緊專程開車一個小時前往出租屋，到現場才發現是泥土不平導致磚塊翹起，兩人放平後拍照給保險公司。沒想到幾天之後還是再次被打回來，保險公司要求再次整改，磚塊一定要穩穩地嵌在地上，否則可能造成租客或他人受傷。

保險經紀表示，現在保險公司就是要提前清除一切可能的理賠隱患，尤其是出租房屋，小事都可能釀成高額賠償，保險公司全力避免。

Megan Q感慨，本來以為有房有財，靠出租房養老，沒想到問題一大堆。一方面要面對問題不斷的房客，另一方面要應付保險公司的漲價和威脅。她說，她和先生的住家位於西拉瑪德瑞，兩年前幾家大保險公司撤出加州，他們就被踢出了原來的保險。因為住家依山區，不得不立即換保險公司，但保費應聲上漲近一倍。這次的伊頓野火萬幸在燒到她家附近時風向突然反轉，逃過一劫，但被煙塵嚴重汙染，包括屋頂內部全部都是黑灰，向保險公司申請換新賠償，數月一直沒有下文。

她表示，對付保險公司從來沒有象現在這麼頭疼。她的一處出租屋，不知什麼時候訪客放一些磚塊在屋角，也被保險公司拍到並發來斷保警告，「為什麼動不動就以斷保威脅呢？」她不明白。她現在三天兩頭就得和房客聯絡，確保他們住家周圍都收拾乾淨，避免被踢出保險。

南加資深保險經紀林大衛表示，很多人以為是洛杉磯野火導致保價大規模提高，實際上很多公司從去年就開始送出了不續保的通知，因為保險公司開始使用無人機或A I技術以及第三方檢查公司，對房屋的火災和水災的隱患檢查更加嚴格。他表示，保險公司現在使用的拍攝技術可以清楚的看到屋頂上的葉子和青苔，院子裡那塊磚頭不平也能夠看得一清二楚，這是以前達不到的，「找岔」也很容易。