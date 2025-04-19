第二輪電動自行車補助 4月29日開放申請 低收戶最多1000張補助券

申請人的家庭收入上限。 (資訊來源: 加州空氣資源委員會 ，CARB )

加州 電動自行車補助計畫又將重新開放申請，向中低收入 居民提供最多1000張補助券（vouchers）用以購買全新的電動自行車，每張最高可抵2000美元，4月29日下午5時開始接受申請。

KQED報導，這是加州電動自行車計畫的第二輪，本次將撥款750萬美元幫助中低收入家庭購買電動自行車——這可以幫助騎車者更快地通勤，並更輕鬆地運送年幼的孩子或日用雜貨及物品。

參與設計和推廣補助券計畫的加州自行車聯盟 (CalBike) 執行總監蘭姆西 (Kendra Ramsey) 表示：「擁有電動自行車讓長途騎行變得比較容易。」不過，儘管電動自行車比汽車便宜，但她承認，對於許多人來說，電動自行車仍然是一筆昂貴的開支，而電動自行車計畫讓「那些原本買不起電動自行車的人也能擁有這種方便的交通工具。」

加州空氣資源委員會 (CARB) 於2024年啟動加州電動自行車計畫的第一輪，為每位符合資格的人提供1750美元的代金券。如果他們滿足額外的收入要求，還可額外獲得250美元的代金券，去購買相關的零件與用品。該優惠券可在全州數百家參與活動的電動自行車零售商 使用，以支付電動自行車的費用，該計畫涵蓋各種電動自行車，以滿足每位騎士的需求。

去年12月的第一輪實施中，州政府撥出1500張代金券，約占該計畫總資金的 10%。但這次僅發放1000張優惠券，除了可用的代金券數量減少了三分之一之外，今年適用的規則也略有不同。4月29日（星期二）當天，申請人必須從下午5點開始加入「虛擬等候室」（virtual waiting room），至下午6點才有機會申請。

申請的資格有兩項：首先，申請人必須是年滿18歲的加州居民，可以用加州的駕照或其他有地址的身分證明文件來證明。第二，家庭年收入不可超過聯邦貧戶標準（Federal Poverty Level）的300%，例如家戶人口1人的優先申請者收入上限是3萬3885美元，一般標準上限是4萬5180美元。請參考附圖的數據，以了解自己是不是符合申請資格。