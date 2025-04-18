被關稅嚇跑 紐森觀光攻勢拉回加國旅客

竭力挽回加國遊客的州長紐森在YouTube表態「加」州跟「加」拿大比跟華府更近。（YouTube）

總統川普對北方鄰國加拿大 的連續不友善行為，已經引發加國民眾反彈，非常依賴觀光收入的加州 首當其衝。2024年共有180萬加國旅客到訪加州，消費達到37億美元；但2025年2月的數據卻顯示，加國旅客年減12%，也是新冠疫情之後首度出現負成長，全年可能下滑60億美元。

關心加州經濟的州長紐森 ，繼要求世界各國在關稅戰中豁免加州後，本周又再提出針對加州旅客的喊話，呼籲加拿大人繼續體驗加州的愛。他在YouTube上強調，「加州跟華府不是一碼事，千萬別讓那裡的亂槍搞壞你們對加州的旅行計畫」。

他說，加州是大家的度假天堂，離「那個地方」有2000哩遠，足以免於「他們」的心態，加州的海灘、國家公園、世界級的紅酒與飲食，都是歡迎加拿大人的。

同時之間，紐森也希望與加國之間達成更緊密的政經聯繫，因此在14日與卑詩省長尹大衛（David Eby）會面，商討深化木業、運輸與住房議題。

加拿大人的反美情緒已經出現在很多面向，包括體育賽事中對美國國歌大噓特噓，還有「愛買國貨」（buy Canadian）的呼聲，除了紐森表態外，各地官員也開始表態，例如受創最深的科齊拉谷（Coachella Valley）與棕櫚泉（Palm Springs），後者市府最近高舉標語指「棕櫚泉愛加拿大」（Palm Springs ♥ Canada）。