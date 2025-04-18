我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

被關稅嚇跑 紐森觀光攻勢拉回加國旅客

編譯胡立宗／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
竭力挽回加國遊客的州長紐森在YouTube表態「加」州跟「加」拿大比跟華府更近。（YouTube）
竭力挽回加國遊客的州長紐森在YouTube表態「加」州跟「加」拿大比跟華府更近。（YouTube）

總統川普對北方鄰國加拿大的連續不友善行為，已經引發加國民眾反彈，非常依賴觀光收入的加州首當其衝。2024年共有180萬加國旅客到訪加州，消費達到37億美元；但2025年2月的數據卻顯示，加國旅客年減12%，也是新冠疫情之後首度出現負成長，全年可能下滑60億美元。

關心加州經濟的州長紐森，繼要求世界各國在關稅戰中豁免加州後，本周又再提出針對加州旅客的喊話，呼籲加拿大人繼續體驗加州的愛。他在YouTube上強調，「加州跟華府不是一碼事，千萬別讓那裡的亂槍搞壞你們對加州的旅行計畫」。

他說，加州是大家的度假天堂，離「那個地方」有2000哩遠，足以免於「他們」的心態，加州的海灘、國家公園、世界級的紅酒與飲食，都是歡迎加拿大人的。

同時之間，紐森也希望與加國之間達成更緊密的政經聯繫，因此在14日與卑詩省長尹大衛（David Eby）會面，商討深化木業、運輸與住房議題。

加拿大人的反美情緒已經出現在很多面向，包括體育賽事中對美國國歌大噓特噓，還有「愛買國貨」（buy Canadian）的呼聲，除了紐森表態外，各地官員也開始表態，例如受創最深的科齊拉谷（Coachella Valley）與棕櫚泉（Palm Springs），後者市府最近高舉標語指「棕櫚泉愛加拿大」（Palm Springs ♥ Canada）。

加州 加拿大 紐森

上一則

線上實體免費理財講座 規劃節稅、資產傳承

下一則

好康報您知／99大華超市（99 Ranch Market）

延伸閱讀

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No
為擋下關稅 加州提告川普政府

為擋下關稅 加州提告川普政府
紐森籲國際夥伴關稅戰豁免加州 將獨立推動全球貿易

紐森籲國際夥伴關稅戰豁免加州 將獨立推動全球貿易
紐森呼籲國際夥伴在報復性關稅戰中豁免加州

紐森呼籲國際夥伴在報復性關稅戰中豁免加州
紐森宣布4月為「自閉症關懷月」打造包容社會

紐森宣布4月為「自閉症關懷月」打造包容社會
一分鐘看加州／慶建州175周年 紐森籲9/9全州動起來

一分鐘看加州／慶建州175周年 紐森籲9/9全州動起來

熱門新聞

好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50
聖蓋博華人居民Polly王日前在天普某華人超市結帳時，為一名陌生女子支付兩瓶UCC綠茶飲料。（讀者提供）

超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

2025-04-11 02:16
好市多輪式托特包熱賣。（好市多官網）

托特包長輪子 好市多新款商品網稱「必備」

2025-04-10 13:32
加州法律對砍樹與分界籬笆責任有嚴格規定。(Pexels/Simon Sikorski)

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

2025-04-17 00:07
10歲女孩艾莉莎完成社區大學課程，將成為克拉夫頓山學院創校以來最年輕畢業生，並計畫轉學至史丹福大學。（abc7電視台畫面）

10歲女孩大學畢業、直攻史丹福 她的成長方式顛覆你想像

2025-04-16 17:32
4名中國留學生簽證突然被取消，提告當局此舉非法，要求立即恢復簽證。圖為示意圖。 (Unsplash.com)

4中國留學生簽證被取消 就讀名校、從未被判罪

2025-04-15 14:48

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍