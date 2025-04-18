多樣蔬果價格大漲 牛油果暴衝75%

多種水果蔬菜價格較去年同期相比顯著上漲。(Unsplash.com)

最新數據分析發現，美國多種食品價格相較去年同期顯著上漲，其中牛油果(酪梨，avocado)價格暴漲75%。專家預測，隨著美中貿易戰 的持續，水果蔬菜價格將進一步大幅上漲。

福斯（FOX）新聞台報導指出，美國農業部（USDA）提供2024年1月與2025年1月，68種水果蔬菜的零售價格數據，LendingTree研究人員據此進行對比，發現普通農產品價格平均上漲2.5%，有機產品價格漲幅2.4%。普通產品中，大Hass牛油果價格暴漲75.4%拔得頭籌；特大Hass牛油果排名第三，價格上漲38.2%，羽衣甘藍（Collards）上漲42.9%，漲幅位居第二。此外，1磅裝的混合沙拉上漲36.5%，香蕉上漲35.4%。

分析發現，價格同時取決人們的購買量。一袋三磅裝的有機嘎啦蘋果(gala apple)/皇家嘎啦蘋果價格上漲50.5%，但兩磅裝價格漲幅卻下降15.7%，每磅單價漲幅則下降10.2%。同樣，一袋四磅裝的有機臍橙價格上漲48.2%，但單價每磅上漲24.7%。LendingTree表示，一般來說，批量購買可以幫助人們節省開支，但這很大程度上取決於具體商品。

研究還發現，從數據上看，有機水果蔬菜價格昂貴，平均比傳統農產品高出52.6%。差價最大品類，包括有機卷心萵苣（iceberg lettuce）價格貴179.3%，常規卷心萵苣每磅1.21美元，有機價格則是3.38美元。其次差價最大的就是孢子甘藍（brussels sprout）和青蘋果（Granny Smith apple）。

LendingTree首席分析師Matt Schulz警告稱，人們已經習慣有機蔬果更貴，但超出50%的價格仍難接受。當通貨膨脹讓一切東西都變得更加昂貴、並擠壓人們的財務空間時，為蔬果額外付費可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草。隨著美中貿易戰持續，水果蔬菜等日用品價格預計將進一步大幅上漲。川普政府認為，關稅政策將保護美國本土產業免受不公平的外國競爭，並為聯邦政府 籌集資金；但如今，美國人購買的大部分商品都依賴全球供應鏈 ，供應中斷可能推高民生成本。