不滿須分攤野火理賠金 消費者告保險廳

消費者團體起訴加州保險廳，要求FAIR計畫停止將洛杉磯大火造成的損失轉嫁給加州房屋保險投保人。（美聯社）

消費者權益團體最近提起一起訴訟，要求加州 房屋保險 最後一根救命稻草「FAIR計畫」停止強迫全州投保房屋保險的屋主共同分攤洛杉磯野火理賠金。

聖荷西信使報報導，今年2月，加州保險廳批准FAIR計畫向私人保險公司集體收取10億美元緊急援助金的請求，以幫助支付火災受災戶的索賠。據了解，這些私人保險公司將把一大部分的援助金成本轉嫁給其客戶。

針對這項批准，消費者權益保護組織「消費者監護人」（Consumer Watchdog）對加州保險廳提起了訴訟，他們認為保險廳沒有權力允許保險公司讓其投保人承擔賠償責任。

「消費者監護人」律師梅利諾（Ryan Mellino）上周發出聲明說：「我們將捍衛加州人的權利和荷包，阻止這種以公眾利益為代價、將FAIR計畫的損失社會化的做法。我們從來沒有看過FAIR計畫會將獲得的利潤分享給投保人，他們全部歸為己有。」

根據加州保險廳和FAIR計畫去年達成的一項新協議，在某些情況下，私人保險公司可以將FAIR計畫要求的一半援助金，即5億美元，轉嫁給其客戶。

信使報表示，加州保險廳拒絕對這起訴訟做出評論，但稱這將「損害需要保險的屋主、小型企業和非營利組織的權利，同時無助解決保險危機」。

FAIR計畫是加州政府強制推行的高風險私人保險公司聯盟，目的在為無法獲得傳統保險的屋主和其他物業所有者提供保障。FAIR計畫只提供基本的火災損害保障，但保費 比一般房屋保險貴得多。近年來，由於氣候引發野火的情況加劇，保險公司不斷棄保加州客戶，使FAIR計畫的投保人數激增至超過35萬人。

保險業認為，為了確保加州火災高風地區的房屋能繼續享有FAIR計畫，加徵任何費用都是必要的。

美國產物保險公司協會（American Property Casualty Insurance Association）在一份聲明中說：「阻止保險公司為支持FAIR計畫向客戶收取額外成本，可能使屋主失去FAIR計畫這項保險選擇，而且讓我們脆弱的保險市場更接近徹底崩潰。」