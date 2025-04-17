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在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

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砍樹要當心 恐面臨罰款或監禁

編譯陳盈霖／綜合報導
加州法律對砍樹與分界籬笆責任有嚴格規定。(Pexels/Simon Sikorski)
加州法律對砍樹與分界籬笆責任有嚴格規定。(Pexels/Simon Sikorski)

vcstar.com報導，許多屋主搬家時，往往不會考慮或準備應對屋主協會（HOA）與當地建築法規的糾紛，及鄰里爭執，受保護樹木相關法規等。然有些問題，如「誰應該支付共用圍籬的建造費用」，或「是否可修剪鄰居樹木」等，則多半要等問題發生後，才會思考如何解決。儘管某些法律與法規適用於全加州，但建築法規的執行與標準，通常由各城市或縣決定。不少HOA的規範，甚至與當地政府的法規並不相同。

加州「睦鄰圍籬法」（Good Neighbor Fence Law）明確規定，「相鄰的土地所有者，應平均分攤維護兩者之間界線與標誌的責任。」然這仍需鄰居雙方同意，在合理範圍內的施工、維護或必要的圍籬更換費用，由雙方平均分攤，且施工前還需提前30天通知對方。

關於樹木的法規相較複雜，特別是當樹木與植物受到「加州原生植物保護法」（Native Plant Protection Act.）保護時。該法明確禁止移除或破壞某些特定的原生植物樹種，且增加砍伐樹木更多步驟，若未正確遵循規範，可能面臨高額罰款甚至監禁。

加州大學合作推廣中心（UC cooperative extension）園林和城市林業顧問拉坎（Igor Lacan）表示，樹木保護法規主要由當地政府執行，許多城市和縣對私人土地上的樹木有不同規範，通常基於特定樹種清單、樹木的大小，及上述兩者結合等方式決定哪些樹木應受保護。

范杜拉縣（Ventura County）規畫部門副規畫師布納維塔（Amanda Bonavita）表示，在該縣管轄範圍內，若樹木的分支伸入鄰居土地範圍，該居民可修剪懸掛在自己土地上的樹枝，但仍需遵守受保護樹木相關法規。根據該縣規定，橡樹（Oak trees）、梧桐樹（Sycamore trees）及所有樹幹圍長超過90吋的樹木，均屬受保護樹種。若違規砍伐，需由專業樹藝師（Arborist）評估，且可能需支付罰款或承擔損害賠償。

至於房主協會部分。根據加州檢察長辦公室定義，房主協會是一個負責管理與執行住宅區、規畫社區或公寓大樓的組織，通常由住戶選舉產生管理團隊，執行各項規範與限制，如公共區域維護、房屋外觀規定、違規罰款與執法措施，及關於共用圍籬與樹木管理內部規定等。

許多HOA的規範與當地政府法規並不相同，居民在購屋或租屋前，應先仔細閱讀HOA規章，避免後續可能發生的糾葛。

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