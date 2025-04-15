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報稅4/15最後一天 3方法可申請延期

洛杉磯訊
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2025報稅季最後一天，聯邦國稅局14日提醒需要更多時間申報的納稅人，應在4月15日截止日期前申請延期，避免罰款和利息。（記者楊青/攝影）
2025報稅季最後一天，聯邦國稅局14日提醒需要更多時間申報的納稅人，應在4月15日截止日期前申請延期，避免罰款和利息。（記者楊青/攝影）

2025報稅季最後一天，聯邦國稅局14日提醒需要更多時間申報的納稅人，應在4月15日截止日期前申請延期，避免罰款和利息。洛杉磯野火災區受災戶，可能自動獲得延期。

納稅人有三種便捷的延期申請方式：

1、使用IRS.gov的國稅局「Free File」系統申請延期。所有個人納稅者無論收入多少，均可使用該系統申請延期，且無需支付任何費用。納稅人必須估算其應納稅額，並在截止日期前申報才能獲得延期。

2、線上付款並點擊延期。納稅人只需使用線上款選項支付欠款，然後點擊「延期」作為付款原因。納稅人將收到延期確認號以作記錄。無需提交任何其他表格。

3、以郵件申請延期。提交4868號表格「申請自動延長美國個人所得稅申報表的提交時間」。可透過電子郵件、線上與國稅局電子申報合作夥伴聯繫或透過稅務專業人士提交申請。

部分納稅人即使未申請延期，也將自動獲得額外時間提交稅表。這些情況包括：在美國和波多黎各境外執行任務的軍人，將自動獲得兩個月的延期。在戰區服役人員，在離開戰區後至少有180天的時間提交稅表並繳納任何應繳稅款。3，在美國和波多黎各境外居住和工作的美國公民和稅法定義居民，將自動獲得兩個月的延期，今年截止日期為6月16日，但稅金仍需在4月15日前繳納，否則將產生利息。

部分聯邦宣布的災區納稅人，也可能自動獲得延期，這些地區的納稅人無需提交延期申請。有關最新災難情況下稅收寬減信息，可參考IRS.gov。

國稅局 稅表 IRS

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