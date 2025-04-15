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店家護送領獎 加州遊民刮中百萬彩券「再也不想流落街頭」

編譯組／綜合報導
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刮中100萬美元刮刮樂獎金加州遊民稱，等不及離開流落街頭的生活。（示意圖，取自Pexels）
刮中100萬美元刮刮樂獎金加州遊民稱，等不及離開流落街頭的生活。（示意圖，取自Pexels）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，最近，聖路易奧比斯波市（San Luis Obispo）一名流落街頭的男子在當地一家酒莊（liquor store）購買的加州刮獎彩票中得100萬美元大獎。

周一（14日），Sandy's Deli-Liquor 的經理薩曼（Wilson Samaan）證實了這一中獎消息，他稱這名身分不明的男子為「忠實顧客」。

「每一分錢都是他應得的，」薩曼告訴「紀事報」。「他是個好人。」

據薩曼說，4月6日晚，這名男子買了兩張5美元的Triple Red 777刮刮樂，還有一些小彩票，總共花了25美元。

在核對其中一張刮刮樂後，他發現自己中了 200 美元，但真正的驚喜是在刮第二張刮刮樂。起初他以為自己中了 10 萬美元，當得知實際上是100萬美元的獎金時，他震驚了。

薩曼說，他正在幫助這名男子通過加州彩券局（California Lottery）核實他的中獎情況，並提供了購買彩票的照片和視頻。

由於這名男子沒有車，薩曼甚至主動提出開車送他到最近的佛萊斯諾（Fresno）彩券局辦公室領獎，以免郵寄彩票和可能丟失彩票的風險。

「他試圖郵寄，」薩曼說。「我告訴他，我會幫你的。我可以給他一張車票，或者讓我開車送他去。我不希望100萬美元在郵寄過程中丟失。」

為了慶祝中獎，薩曼在店裡張貼了中獎彩券的複印件和 「百萬富翁在此誕生 」（Millionaire Made Here）的標誌。這已經成為當地的一個景點。

他說：「這是我們第一次在店裡賣出這麼大的彩券。」

加州彩券 官員沒有對這次中獎發表評論，因為他們必須首先核實中獎者的身分，這個過程通常需要六到八周的時間。不過，一位發言人解釋說，「百萬富翁在此誕生 」的標誌通常會在零售商確認售出中獎彩券後展示。

據彩券局稱，Triple Red 777 刮刮樂中得100萬美元大獎的機率為 204萬7423分之一。

當地古董店 Thrifty Beaches 的店主坎普（Adam Kemp）也在 Instagram 上分享了這名男子的故事。他在一段視頻中指著中獎者說：「我的朋友剛剛在SLO贏得了100萬美元的彩券。」

「我在SLO市的Sandy's Deli-Liquor中了100萬美元，」該男子說，並補充道，「我再也不想過流落街頭的日子了。」

坎普還說，這名男子和他的妻子無家可歸已經有一段時間了。

對於任何面臨賭博問題的人，加州彩券都會提供全天候的保密、無償支持。您可以撥打 1-800-426-2537、發簡訊 「SUPPORT 」到 53342 或訪問 800gambler.chat，獲得幫助。

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