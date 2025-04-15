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聯邦強制使用REAL ID限期近 加州18車管局延長服務

編譯廖宜怡／綜合報導
為協助民眾辦理REAL ID，加州18所車管局辦事處即日起將上午服務時間提早一小時。（美聯社）
為協助民眾辦理REAL ID，加州18所車管局辦事處即日起將上午服務時間提早一小時。（美聯社）

距離聯邦強制民眾在美國各機場使用REAL ID的期限已不到一個月，為了緩解在最後一刻申請REAL ID的人潮，加州車管局（DMV）即日起延長全州18個辦事處的服務時間。

舊金山紀事報表示，從4月14日起到6月27日，加州部分車管局辦事處將每周一、周二、周四和周五的辦公時間提早到上午7時，提早的一小時服務時間僅供事先預約申請REAL ID的民眾使用。

加州車管局局長高登（Steve Gordon）發出聲明說：「我們很高興今年春夏能提早為民眾服務，這些額外提供的時間將使民眾申請REAL ID變得更容易。」

聯邦規定，從5月7日起，所有年滿18歲的美國民眾都必須出示REAL ID或其他聯邦核發的身分證明（例如美國護照），才能搭乘國內航班或進入某些聯邦場所。這項要求早在2005年由國會首次提出，但已多次延後實施。

為了簡化申請過程，加州車管局鼓勵民眾先透過REALID.dmv.ca.gov 網站提出申請。車管局表示，民眾先透過網站上傳所有所需文件後，親自到車管局只需花費15分鐘就可完成剩餘事項。

不過，車管局指出，已經擁有護照或類似身分證件的民眾不必著急，他們可以等到現有駕照到期後再更換為REAL ID。

以下是即日起提早辦公時間的18所加州車管局辦事處：

‧ Pleasanton (6300 W. Las Positas Blvd.)

‧ Fremont (4287 Central Ave.)

‧ Folsom (323 E. Bidwell St., Suite A)

‧ Carmichael (5209 North Ave.)

‧ Thousand Oaks (1810 E. Avenida De Los Arboles)

‧ Van Nuys (14920 Vanowen St.)

‧ Arleta (14400 Van Nuys Blvd.)

‧ Glendale (1335 W. Glenoaks Blvd.)

‧ Pasadena (49 S. Rosemead Blvd.)

‧ Culver City (11400 W. Washington Blvd.)

‧ Westminster (13700 Hoover St.)

‧ Costa Mesa (650 W. 19th St.)

‧ San Clemente (2727 Via Cascadita)

‧ Rancho Cucamonga (8629 Hellman Ave.)

‧ San Diego Clairemont (4375 Derrick Drive)

‧ San Marcos (590 Rancheros Drive)

‧ El Cajon (1450 Graves Ave.)

‧ Poway (13461 Community Road)

預約申請REAL ID請上加州車管局網頁：https://www.dmv.ca.gov/portal/driver-licenses-identification-cards/real-id/

車管局 加州 護照

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