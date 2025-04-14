射手航空空中計程車 收費可比Uber 2小時車程20分鐘可抵達

射手航空的空中計程車載具「午夜」（Midnight） (archer.com)

聖荷西 的新創公司「射手航空」（Archer Aviation）展示空中計程車（air taxi），汽車行駛兩小時的距離只需20分鐘就可抵達。更令人驚訝的是，公司執行長說費用會跟Uber一樣便宜？

舊金山 紀事報報導，射手航空的「午夜」（Midnight）是一款時尚的四座電動飛機，精緻的機翼上分布著12個螺旋槳。這架飛機重6500磅，相當於一輛特斯拉SUV，在巡航高度時，噪音比直升機安靜100倍。

這個構想聽起來很誘人。射手航空正在舊金山和洛杉磯建造空中計程車網絡，這樣人們就可以將一到兩小時的車程換成20分鐘或更短的飛行。如果計劃順利推進，未來兩年內，由電池提供動力的空中計程車將遍布灣區 的天空，將乘客在五個著陸點之間接送，其中包括位於南舊金山的一個新的占地50英畝的海濱園區。

但當射手航空在舊金山國際機場的聯合航空機庫中揭開Midnight的面紗時，一些觀察家卻持謹慎態度。這架飛機傳達了私人飛機的所有輕鬆、方便和VIP氛圍，但它會不會只是富人的交通工具呢？

創始人兼執行長戈德斯坦（Adam Goldstein）說：「絕對不是。」

他解釋道：「它的設計初衷是成為大眾市場產品。」他預測一旦開始運行，灣區網路內的通勤航班（穿梭於納巴、南舊金山、聖荷西、屋崙和利弗莫爾之間）的費用將與預訂叫車服務（Uber、Lyft）的費用大致相當。

首席商務長戈爾（Nikhil Goel）說：「我們的目標是與一般計程車或共乘服務競爭。」儘管他承認，最初空中計程車的價格可能會徘徊在UberBlack（叫車服務的豪華級別）的範圍內，但戈爾預測，它們很快就會降到普通人可以承受的水平。

因此，「午夜」可能代表灣區交通的未來，或者它可能只是使私人航班的成本降低？無論如何，射手航空希望實現《摩登原始人》中的一個夢想：駕駛一輛只需要極少電池充電的航空SUV在天空中飛馳。