華爾街股市震盪 恐影響加州房價

近期華爾街股市震盪恐影響加州房價。（FOX）

信使報報導，加州房地產 投資人，恐需密切關注華爾街劇烈波動。受到川普（Donald Trump）政府強硬貿易談話引發的經濟憂慮，全球股市近期劇烈震盪，儘管短期股市波動不一定與經濟基本面相關，但持續下跌往往預示著未來經濟阻礙。疲弱的經濟對加州房地產來說，通常不是個好消息，股市低迷後，加州房地產價格往往會表現不佳。

專欄作者蘭斯納（Jonathan Lansner）分析自1975年以來的股市（標普500指數）和加州房價 （聯邦住房金融局指數）歷史紀錄。為了在更平穩的基準下比較這兩個指標，他分析50年期間，196個季度的年度價格變動，藉此探討華爾街劇烈動盪如何影響房地產。他指出，標普500指數自1975年以來年均漲幅為10.2%，聯邦住房金融局（FHFA）衡量的加州房價年均漲幅為7%。下跌的年份很少見，在所研究的期間內，股市和房地產價格上漲時間均佔76%。

「這不僅是股票市場提供的經濟暗示，還有財富效應。」他說，當消費者的股票資產快速增值，人們對自身財務狀況感到樂觀，進而更願意花錢。此外，豐厚的投資組合可替加州購屋者提供支付高額頭期款所需現金。

當股市在一年內下跌時，加州房市如何反應？蘭斯納指出，過去50年，標普500指數在12個月內下跌後接下來的一年，加州房價上漲機率為73%，略低於平均，年均漲幅6.6%，略低於正常水平。相反，當標普500指數在12個月內上漲時，隨後一年加州房價有77%上漲機率，高於平均，年均漲幅7.1%也稍高於正常水平。

至於當華爾街極端波動後，加州房地產市場表現為何？蘭斯納說，過去半世紀，股市在12個月內下跌10%或以上約佔12%。在這些股市暴跌情況發生後，加州房價在接下來一年有71%上漲機率，漲幅為6.7%，低於平均水平。而當股市處於牛市時，也就是華爾街年度漲幅超過20%，加州房市表現尤為搶眼。自1975年以來，這種年度大漲情況約佔26%，在這些繁榮年份後，加州房價有80%上漲機率，年均漲幅達9%。

蘭斯納說，標普500指數在2024年以23%漲幅收官，大幅上漲的股市通常對加州房價有利。然而，根據聯邦住房金融局最新數據，截至2024年底，加州房價僅上漲5%，故2025年開始時，房價表現平平。

華爾街方面，截至3月底，股市年漲幅已縮小至7%，本月標普500指數跌至低於去年同期。若目前的股市動盪持續時間較長，「根據歷史紀錄，加州房價漲幅可能縮減，下跌機率則會上升。」