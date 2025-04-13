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川普豁免加徵石油關稅 油價可能下跌

編譯廖宜怡／綜合報導
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川普豁免加徵石油關稅，專家預測加州今夏油價可降到每加侖4.5元以下。（美聯社）
川普豁免加徵石油關稅，專家預測加州今夏油價可降到每加侖4.5元以下。（美聯社）

油價近日難得一見成為經濟利多消息，這是因為川普豁免加徵原油關稅，以及原油因為其他各種因素暴跌的緣故。

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，追蹤油價的GasBuddy首席分析師德漢（Patrick De Haan）表示，加州油價應會降到每加侖5美元以下，而且可以維持一段時間。

加州史丹斯勞州大（California State University, Stanislaus）商業經濟學教授索伊德米爾（Gocke Soydemir）說：「關稅引發人們對全球經濟活動放緩和經濟衰退的憂慮，石油需求量將因此減少。」

根據預測，加州平均油價仍將持續遠高於全國平均。美國汽車協會（AAA）表示，美國7日普通汽油平均油價為每加侖3.26美元，加州為4.96美元，為全國最高，夏威夷居次，為4.49美元，密西西比州的油價最便宜，為2.75美元。加州本周油價比一個月前略有上升，但遠低於去年同期的5.34美元。

德漢預測，由於需求下降、預測石油輸出國組織（OPEC）產量將增加，只要不發生預料之外的事，加州夏季油價可能降到每加侖4.25美元到4.45美元之間，就算事情發展得不盡理想，也應該不會高於4.5美元。

川普上周宣布豁免加徵石油關稅，但未給出具體理由。沙加緬度州大金融學教授瓦許尼（Sanjay Varshney）說：「川普一上任，我們就知道能源價格會下降。如果能源價格便宜，我們就會具有競爭優勢，更何況我們的能源非常豐富。」

蜂報表示，川普在2024年競選期間承諾，將增加國內石油鑽探、減少美國對外國石油的依賴，這與他希望刺激國內商品生產力的關稅政策一致。

蜂報表示，加州油價遠高於全國平均有多項原因。一是稅收：加州及其地方的汽油稅率一直是全國數一數二高；二是環保政策：加州要求煉油廠在夏季生產不同的混合汽油，從而提高了汽油成本；三是加州對汽油的需求量非常高，導致煉油廠生產能力接近極限。

加州 油價 石油

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