紐約連鎖品牌PopUP Bagels進軍南加

來自紐約的PopUP Bagels即將在南加州開設分店。（PopUP Bagels官網）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，來自紐約連鎖品牌PopUp 貝果（PopUp Bagels）即將進軍南加州 。根據Global Newswire報導，該公司與投資者日前達成協議，計畫於今年稍晚在洛杉磯和橙縣地區開設25家，聖地牙哥（San Diego）10家分店。

報導稱，PopUp Bagels最初於疫情期間，以後院窗口的形式開放，在紐約、麻州（Massachusetts）和康乃狄克州（Connecticut）均有實體店。雖然在南加 州分店具體開設位置與開幕日期尚未公布，但商業媒體指出，PopUp Bagels門店一般約為1100平方呎，位於人流密集的繁華地區。

根據Eater L.A.報導，以「拿起、撕開、沾醬」（Grip, Rip, Dip）為口號，該連鎖品牌專注現場製作多種口味貝果，搭配蔥奶油乳酪（scallion cream cheese）、原味奶油乳酪（original cream cheese）、純素奶油乳酪（vegan cream cheese）和奶油（butter）等沾醬。現烤貝果以三個、六個或一打為一組出售，目前三個搭配一款沾醬為13美元。

根據其官方網站，這家自稱「不著名但眾所周知」（Not famous but known）的貝果公司，已連續兩年在布魯克林貝果節（Brooklyn Bagelfest）獲得「最佳貝果」（Best Bagel）獎。