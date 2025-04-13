我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

紐約連鎖品牌PopUP Bagels進軍南加

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
來自紐約的PopUP Bagels即將在南加州開設分店。（PopUP Bagels官網）
來自紐約的PopUP Bagels即將在南加州開設分店。（PopUP Bagels官網）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，來自紐約連鎖品牌PopUp 貝果（PopUp Bagels）即將進軍南加州。根據Global Newswire報導，該公司與投資者日前達成協議，計畫於今年稍晚在洛杉磯和橙縣地區開設25家，聖地牙哥（San Diego）10家分店。

報導稱，PopUp Bagels最初於疫情期間，以後院窗口的形式開放，在紐約、麻州（Massachusetts）和康乃狄克州（Connecticut）均有實體店。雖然在南加州分店具體開設位置與開幕日期尚未公布，但商業媒體指出，PopUp Bagels門店一般約為1100平方呎，位於人流密集的繁華地區。

根據Eater L.A.報導，以「拿起、撕開、沾醬」（Grip, Rip, Dip）為口號，該連鎖品牌專注現場製作多種口味貝果，搭配蔥奶油乳酪（scallion cream cheese）、原味奶油乳酪（original cream cheese）、純素奶油乳酪（vegan cream cheese）和奶油（butter）等沾醬。現烤貝果以三個、六個或一打為一組出售，目前三個搭配一款沾醬為13美元。

根據其官方網站，這家自稱「不著名但眾所周知」（Not famous but known）的貝果公司，已連續兩年在布魯克林貝果節（Brooklyn Bagelfest）獲得「最佳貝果」（Best Bagel）獎。

加州 南加 洛杉磯

上一則

洛杉磯港中國進口5月起大降 中貨價格或飆漲兩倍以上

下一則

驅逐非法移民 年長亞太裔態度強硬 60歲以上支持率過半

延伸閱讀

小飛機墜毀紐約上州田野 傷亡情況不明

小飛機墜毀紐約上州田野 傷亡情況不明
紐約法拉盛全福殯儀館二級大火 原因不明 暫無人傷

紐約法拉盛全福殯儀館二級大火 原因不明 暫無人傷
西門子高管一家五口遊紐約墜機哈德遜河 生日成忌日

西門子高管一家五口遊紐約墜機哈德遜河 生日成忌日
紐約堵車費錯收成災 上州郡長促聯邦徹查

紐約堵車費錯收成災 上州郡長促聯邦徹查
紐約市議會通過法案 2035年前建2120間公廁

紐約市議會通過法案 2035年前建2120間公廁
梅根看百老匯路程1.5哩4車護送 被批「誇張」

梅根看百老匯路程1.5哩4車護送 被批「誇張」

熱門新聞

Elpais媒體報導，專家建議綠卡持有者返美時，不要簽署I-407表格。(記者邵敏／攝影)

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

2025-04-07 14:59
有新移民華人中學生在學校被霸凌，媽媽靈機一動，聘請華人司機Cosplay黑幫老大，連續接孩子上下學一周，成功嚇阻同學。圖為示意圖。(unsplash/Rolando Garrido圖片）

兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...

2025-04-08 20:37
Trader Joe's門店外大排長龍。（受訪者提供）

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

2025-04-08 15:57
聖蓋博華人居民Polly王日前在天普某華人超市結帳時，為一名陌生女子支付兩瓶UCC綠茶飲料。（讀者提供）

超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

2025-04-11 02:16
房客驅逐後，檢視屋況，發現牆面經多處塗鴉塗抹，重整成本由屋主全數負擔。（圖／黃夙君提供）

職業租霸遊走法律邊緣行騙 屋主訴諸法律驅逐

2025-04-07 02:20
聖地牙哥消防局在與波威消防局的合作下，從兩市交界處的一個下水道中，救出一名失蹤多日的女性。（ABC 10）

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

2025-04-08 14:45

超人氣

更多 >
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠