外國投資人來美買房產稅目多 須先被預扣稅金防逃稅

根據全國房地產經紀人協會（NAR）數據，加州多年來穩居最受華人投資者青睞的美國房產市場。（示意圖自Pexels/David McBee）

用地產經紀的話說，在加州 買房不怕跌，因為有全球買家來「接盤」。政客名流、富豪顯貴，甚至到皇室成員，許多人不遠萬里搬來金州或在此置產。多年來，加州也穩居最受華人投資者青睞的美國房產市場。然而，對於海外個人投資者來說，購房過程中涉及的稅務問題常常讓人困惑。為此，資深會計師張青詳細梳理外國人在美國買房時，可能面臨的稅務責任。 會計師張青詳細梳理外國人在美國買房時，可能面臨的稅務責任。（受訪者提供）

張青首先強調，外國人與美國人在房產投資上的繳納義務區別不在於稅率，而是非居民外籍投資者須被預扣稅金，涉及稅種包括房產出售時的資本利得稅和租金 收入產生的個人所得稅。這是「外國人房地產稅法」（FIRPTA）中的規定，防止外籍人士逃避稅收責任。

1. 購房：一次性交易稅

首先，無論是外國買家還是本地居民，購房過程中都要繳納房產交易相關稅目（也稱轉讓稅）。加州各地縣市的稅率不同，洛杉磯 和舊金山等大城市的稅率在0.1%至2%之間。此外，一些地方政府也可能要求額外稅項。例如洛杉磯市自2023年起實施的ULA法案（Measure United to House LA），對超過515萬美元住宅和商業房地產交易徵收4%-5.5%的一次性轉讓稅。

2. 持有房產期間：房產稅（Property Tax）

一旦房產交易完成，所有在美國的房主都需要按年繳納房產稅。房產稅由地方政府徵收，通常基於房產的市場價值或評估價值計算。加州各地房產稅率不同，通常在1%至2%之間。

3.租金收入：個人所得稅（Income Tax）

在收入相關的納稅義務上，需先明確稅務居民和非稅務居民的概念。非美籍人士（無國籍、無綠卡）若當年在美國住滿31天，且過去三年內在美國居住的加權總天數達到183天，則被認定為美國稅務居民。此外，持有 F、J、M、Q簽證至美國的居民享有一段時間的稅務優待。

張青表示，無論是稅務居民還是非稅務居民，都需要按分級稅率繳納10%-37%的個人所得稅。區別在於，非居民外籍房東的收入，須預扣30%。但只要每年如稅務居民一樣申報繳稅，則無須預扣稅金。需注意的是，當房產無法順利出租或入不敷出時，仍需要報稅，否則國稅局查到還是會按租金毛收入（Gross Rent）的30%扣稅。

除了聯邦層面的個人所得稅，加州對租金收入徵收1%到12.3%不等的累進制稅率，並對非居民預扣7%的稅額。

4.出售房產：資本利得稅（Capital Gains Tax）

美國稅務居民在出售自用住宅（Principal Residence）時，可享25萬美元（單身）或50萬美元（夫妻合報）的增值免稅額，而非居民外籍人士就不存在自用住宅一說。在出售房產時，非居民須繳納15%的預扣稅，且依房產售價計算，而非實際增值部分。張青指出，即時交易沒有賺錢仍要被預扣稅款，次年報稅時再申請退還多扣的差額，或申請豁免，退款過程較為周折。

此外，加州還要對房產交易徵收1%到13.3%不等的累進制稅率，並要求對非居民預扣房屋售價3.33%的稅額或預估淨收益的12.3%。

5. 遺產稅和贈與稅（Estate and Gift Taxes）

持有美國房產的外國人，還可能面臨過世後遺產繼承或生前資產贈與的問題。若房產價值超過免稅額，則需繳納高達40%的遺產或贈與稅。

張青特別指出，外國人在美國贈予有形資產時，如果超過1萬9000美元（2025年）豁免額，就需繳納最高40%的贈與稅。有些外國父母在美國購買房產，直接將房屋轉到有美國身分的子女名下，結果會導致高額贈與稅。在產權轉換過程中，產權公司很少會注意到這個問題，因為美國人贈與可享有1399萬美元的豁免額，普通房產過戶時不會涉及到贈與稅問題。

6. 國籍所在國的納稅義務

外國投資者在美國置產時，千萬不可忽略其國籍所在國的納稅義務。例如，根據台灣財政部2025年1月公告，台灣境內居住者如果出售境外不動產，須以交易時的成交價減去原始成本及交易費用後的餘額，作為所得額進行申報。若無法提供該不動產成本及必要費用的證明文件，可以根據實際成交價格的12%計算所得額。

對於中國公民來說，從美國房產投資中獲得的收益，包括資本利得、租金收入等，須依中國稅法納稅。受益於中美稅務協定（Tax Treaty），避免或減少了雙重課稅的問題。