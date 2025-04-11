可折疊帶輪托特包暴紅 消費者譽為「必備」好市多商品之一

好市多輪式托特包熱賣。（好市多官網）

Parade報導，好市多 （Costco ）近期販售一款ClverMade可折疊帶輪托特包（CleverMade Foldable Tote Bag on Wheels）受不少消費者喜愛，稱其可能是病毒式暴紅「浩肯包」（Hulken）的平替版，且價格只有一半。

這家會員制批發大宗零售商 以價格友好的商品聞名，包括居家用品、知名品牌烤肉架、食物部落客推薦的披薩烤箱、Gap服飾、樂高玩具和其他高品質商品等。如今這款耐用的輪式托特包被購物者譽為「必備」好市多商品之一。

這款可折疊、耐用又「超可愛」托特包目前已在網上售罄，消費者可到實體店碰碰運氣。 一位購物者在社交影片上留言「今天剛買到兩個！」另一位網友則表示「我在我家這裡的好市多沒看到。」還有一名網友稱「正查看佛羅里達門店，稍後回報，這真是必備品。」一位會員難以置信地說，「天呀，我花了99美元買了一個浩肯包。」「我超愛我的浩肯包，但這款仿品也不錯。」

值得注意的是，受歡迎的浩肯包有五個旋轉輪，比CleverMade版本多了一個，且有三種尺寸可供選擇。好市多這款類似托特包，與浩肯生產的最小包類似，但據稱其承重能力是浩肯小型輪式包的兩倍。

根據好市多官方描述，ClverMade可折疊帶輪托特包配多個手柄，方便攜帶或拖曳，前袋方便整理，容量為90公升，可承重75磅。網上標價為43.99美元，但實際價格恐因地而異。