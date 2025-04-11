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Tiktok打響杜拜巧克力 華人買半個行李箱

記者張宏／洛杉磯報導
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杜拜巧克力餡料豐富，滿足人們的奢侈慾望。（讀者提供）
杜拜巧克力餡料豐富，滿足人們的奢侈慾望。（讀者提供）

杜拜巧克力風靡社交網路，華人去杜拜花上千美元買足半個行李箱。居住在杜拜的英國埃及人Sarah Hamouda 2021年發明一款巧克力棒，裡面有甜且粘稠的開心果奶油和芝麻醬餡料，搭配傳統中東甜點knafeh，經Tiktok等社群軟體傳播，成網紅產品。「Lindt」限量推出的杜拜巧克力在英國和德國等地被瘋狂搶購，「Lady M」日前推出杜拜巧克力棒版本的千層蛋糕，也受追捧。

華人Tiffany杜最近去杜拜旅行，回國時旅行箱一半裝著杜拜巧克力。她表示，巧克力已成為杜拜必買的伴手禮，有不同品牌和包裝，其中被譽為巧克力愛馬仕的Patchi一盒1磅重的組合裝要近百美元，因此她這次光是買巧克力，就花了上千美元。除自己吃，還送給親朋，杜拜巧克力的包裝五彩繽紛，巧克力餡料很厚且甜，甜美而豐盛，吃起來有罪惡的快感，大人和孩子都很愛。家裡杜拜巧克力放冰箱，小朋友會時不時就會去拿一塊。

「Lady M」日前推出多種新口味，其中杜拜巧克力棒版本的千層蛋糕非常受歡迎，「Lady M」將杜拜巧克力風味組合融入其招牌甜點。南加州亞凱迪亞華人Jeniffer徐表示，要早上去店，才能搶到這款口味，蛋糕上面有巧克力和開心果奶油餡，且混合酥脆的knafeh，將法式糕點與中東風味融合，口感非常豐富。她建議買回家盡情享受，因為在外面吃，餡料碎屑容易掉落，難以優雅進食。同時還可搭配「Lady M」新出的芝麻棋盤、檸檬千層和限時回歸的草莓渦旋千層，和好友共度下午茶時光。

瑞士巧克力生產商Lindt去年12月首次在部分商店亮相的杜拜巧克力，售價10英鎊（約12美元），很快銷售一空。如今在英國回歸也被搶購一空，美國的沃爾瑪網站顯示，這款巧克力標價35美元且已售罄。

美國的沃爾瑪網站顯示Lindt杜拜巧克力標價35美元且已售罄。（沃爾瑪網站截圖）
美國的沃爾瑪網站顯示Lindt杜拜巧克力標價35美元且已售罄。（沃爾瑪網站截圖）

杜拜巧克力到底怎麼火起來的？「始作俑者」Sarah Hamouda創立的「FIX Dessert Chocolatier」最初僅在杜拜製作並銷售，且每日訂單上限500份，做足飢餓營銷。美食意見領袖Maria Vehera分享這款巧克力視頻，瀏覽次數過億。這股風潮通過韓流明星吹到亞裔社區，韓國男團ENHYPEN成員梁禎元為吃這款杜拜巧克力，花20萬韓幣（約138.24美元）。FIX Dessert Chocolatier去年7月在韓國銷售時，首批20萬個巧克力迅速售罄。因其只在部分國家出售，其他國家民眾只能尋求網購，其網上炒價超過100歐元（約111美元），是其原價十倍左右。一名31歲德國男子還試圖從瑞士走私45公斤杜拜巧克力到德國轉售，結果在海關被抓。

為什麼消費者對杜拜巧克力如此瘋狂？根據英國衛報（The Guardian），食品趨勢分析公司Tastewise執行長Alon Chen表示，杜拜巧克力滿足人們的奢侈慾望，它有美味的堅果、不同的質地、奶油味、鬆脆味，這些都是人們真正喜歡的，且其銷售範圍涵蓋所有人群。

華人 德國 亞凱迪亞

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