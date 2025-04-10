加州南北高鐵新目標 舊金山到洛杉磯單趟3小時

加州高鐵局新任執行長喬德里希望得到州府強而有力的固定資金。（加州高鐵局）

CalMatters報導，隨著川普（Donald Trump）政府宣布對加州 高鐵（California high-speed rail）建設計畫進行調查，外界幾乎一面倒地試圖破壞該計畫，幾乎無人關注加州高鐵局（California High-Speed Rail Authority）新任執行長（CEO）喬德里（Ian Choudri）為加快高鐵建設採取的重大措施。

擁有豐富經驗的他，數十年來在多家大型建築、工程和高鐵製造公司參與重大鐵路計畫。他認為，加州高鐵局需徹底改革，第一步是轉變組織文化，注重結果，消除重疊的角色與職責。他還仔細審查目前高鐵所有計畫，力求降低成本，探索增加收入的策略，包括將剩餘土地、光纖網路和廣告空間商業化等。

近年來高鐵目標多集中資源建設中央谷地（Central Valley）初始運營線，但喬德里目標設得更高。除2030年代初啟動中央谷地高鐵服務外，他還希望未來幾年內，通往舊金山 和洛杉磯 都會區延伸線路也能同時動工。這項建設首先會開展一條西北延伸矽谷（Silicon Valley）的鐵路，連接加州鐵路（Caltrain）位於舊金山的通勤鐵路系統。一條向南延伸至洛縣北部的鐵路也會動工，該鐵路將連接洛杉磯市中心Metrolink通勤鐵路，及通往拉斯維加斯（Las Vegas）北部的High Desert Corridor和Brightline West高鐵系統。

這些建設將把逐漸成型的高鐵網接入加州最大都會區繁忙的區域交通系統，藉此實現便利交通、經濟發展、住房可負擔性、氣候效益與盈利。這也將使該計畫接近最終目標：在三小時內實現舊金山市中心與洛杉磯市中心的單趟旅程。

實現該計畫需穩定資金，然高鐵建設從一開始就遭遇難以預測的資金問題，導致成本不斷上漲，若能保證未來幾年內有穩定資金和州政府支持，矽谷和洛縣之間300哩長線路便有望全面推進。喬德里過去曾替鐵路計畫籌募私人基金，他相信近期內可替加州高鐵計畫籌募數十億美元的私人投資，但關鍵是需先確保州政府能每年穩定提供固定經費。

目前加州高鐵從州年度「碳排放交易」計畫（cap-and-trade program）中獲得25%收入。由於碳價格隨市場波動，分配給高鐵計畫的資金每年在7億5000萬美元至12億5000萬美元間。今年，加州立法機構開始討論是否在2030年後重新授權，這替該計畫資金帶來不確定性。私人投資者對這種資金波動的計畫望而卻步，這類似於申請房貸：若收入不穩定，個人無法獲得貸款。若立法機構替能撥出強而有力的固定資金，且輔以州政府支持，喬德里相信他可利用這筆收入獲得數十億美元私人投資，填補剩餘的資金缺口。