州農保險申請緊急調漲房屋保費 加州准本周舉辦聽證會

保險廳長萊拉（Ricardo Lara）似乎已首肯州農漲保費22%的申請案。 (ricardolara.com)

州農保險 公司（State Farm）加州 分公司緊急調漲房屋保費 平均22%的聽證會本周舉行，保險廳長已表示願意批准。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，州農保險公司將在聽證中試圖說服加州保險監管機構，在洛杉磯發生毀滅性的野火後，對加州各地房主實施大幅緊急漲價。保險廳長萊拉（Ricardo Lara）已表示，願意允許該公司將房屋保險費率平均提高 22%。他還初步批准該州最大的保險公司將租戶和公寓業主的保費提高 15%，將出租業主的保費提高 33%。

但在最終簽字之前，萊拉命令 State Farm 代表到行政法官面前證明公司的請求合理，這對漲保費案來說是一個罕見的舉動。這場為期多天的公開聽證會8日在屋崙開始，並將持續到10日。聽證會結束後，法官將在 10 天內發布擬議裁決。聽證會上也將聽取反對漲價的消費者權益保護人士的證詞，然後由萊拉決定是否接受州農的申請。

如果獲得批准，目前還不清楚灣區的保費會上漲多少，或者哪些地區的保費會漲幅最大，對許多房主來說，可能最早在 6 月 1 日就生效。在加州，州農保險公司涵蓋了約 15% 的住家，總計有超過 100 萬名客戶。

州農的加州分公司叫 State Farm General。它表示，這件緊急漲價必須迅速獲得批准，以確保在預計將承擔洛杉磯縣野火造成的 76 億美元損失後，能夠支付未來的索賠。州農表示，它有足夠的資金彌補巨大的損失，但必須提高費率來支撐其不穩定的財務狀況。

在今年稍早發生數十億美元損失的火災之前，State Farm General 就已多次對其償付能力發出警告。州農表示，支付完洛杉磯火災的索賠，預計其現金存底將從 2024 年底的 10.4 億美元降至 6 億美元。

在聽證會前，萊拉呼籲州農停止取消對火災高風險地區房主的保險，並要求其母公司提供 5 億美元以穩定其財務狀況。然而，即使保險公司不承諾採取這些措施，保險廳長仍可以批准提高費率。