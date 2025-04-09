求職履歷AI先讀 用對關鍵字機會大

Zoho Recruit 是一款輔助招聘業務的AI軟體工具。 (取自zoho.com)

人工智慧AI 已經踩進公司聘僱員工的領域，求職者請注意，你的履歷可能會先被人工智慧篩選，專家認為這種趨勢有助於有能力的申請人。

聖荷西 信使報(Mercury News)報導，有些職位一發布就會吸引數百甚至數千人申請，因此公司越來越依賴人工智慧對申請人進行篩選，然後再將合格名單送到招聘經理手中。根據求職者資源網站 Resume Genius 的數據，48% 的招聘經理表示已使用人工智慧做篩選。而美國人力資源管理協會預計，人工智慧招募產業在 2023 年至 2030 年間將實現 6.1% 的複合年增長率。

雖然許多公司長期以來一直在使用申請人追蹤系統 ATS (applicant tracking systems) 來解析履歷表中的技能和關鍵字，但人工智慧有可能透過「閱讀」履歷表和申請書來找到更合適的候選人，從而進一步實現流程自動化。

那麼這是否代表部分履歷根本不會被人類看到？專家表示，人工智慧可以讓演算法「看到」整個申請，從而讓招聘人員和求職者都受益，減少對關鍵字掃描方法的依賴。關鍵字掃描法可能會因求職者在履歷中遺漏特定詞語而受到懲罰。

在履歷中加入招募資訊中的關鍵字的做法並不是什麼新鮮事。例如，申請人可以在履歷中寫上程式語言 Python 或 C++，以申請需要這些技能的軟體工程職位，這樣可以提高被自動化系統選中的機會。

但人力資源顧問公司 Aptitude Research 的首席分析師羅拉諾（Madeline Laurano）表示，新的人工智慧工具可以理解履歷的內容，這意味著即使履歷中沒有提到某些字詞，它們也可以識別出潛在候選人。

羅拉諾表示：人工智慧採取基於技能的方法來辨別，希望能夠創建更全面的個人形象和完整視角，並推斷出某位申請人是否有必需的技能。然後，系統可以為招聘經理提供候選人名單並對其進行排名，羅拉諾表示，這有助於雇主和招聘人員節省時間，從而使雙方都受益。

Resume Genius 的專家索托（Nathan Soto）表示，自動化工具會將履歷表丟棄的想法是一種誤解。「大多數人力資源代表或招募經理表示他們仍然會看履歷。」但招募經理經常需要幫助，因為他們收到大量申請，其中有些可能是人工智慧創造的。