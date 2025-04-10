2025治癒加州／加州270萬無證移民 生活受影響

吳雨泊向華人移民講解川普政府新政。（華促會提供）

據移民 政策研究所（Migration Policy Institute）數據，加州約有270萬無證移民，亞裔移民是其中第二大群體，占無證人口16%。政策變動、媒體頭條，以及社交媒體的貼文，直接影響這一群體及其家庭的日常生活。

「快速反應網絡」（Rapid Response Network）熱線的來電者通常是被捕移民的家屬。接線員吳雨泊說，「家裡和工作場所，是最常見的兩個抓捕地點。」

吳雨泊指出，大多數來電者是孩子還很小的母親。一些人會在電話那頭哭泣，還有人表示自己不得不服用藥物，來應對壓力和抑鬱情緒。「丈夫通常是家裡的主要收入來源」，吳雨泊補充道。

「自從川普第二任期以來，我們看到逮捕數量大幅增加，在舊金山，每周約有五到七起案件，而之前約一、兩起。」吳雨泊強調，這些數字只包括他們接到的來電求助案件，並提供有被捕者的姓名和個人信息。

據紐約時報對ICE 數據分析，被登記進入拘留所的人數（非逮捕人數）在1月下旬達到每日872人，相比去年拜登政府下日均255人顯著上升。在ICE的X平台貼文中，1月27日的逮捕數量達到1179人。數據還顯示，盡管逮捕和拘留人數有所增加，但與去年相比，遣返 人數有所下降。

吳雨泊表示，來電者提出的問題包括上班是否安全、是否應該送孩子上學、能否旅行、報稅等。「有些人甚至每天早上都會打電話來確認，是否有突襲或逮捕行動。」

吳雨泊列舉一些移民應對執法的方式，他說，有些移民會請朋友接孩子，這樣他們就不必離開家；還有人則停止參加線下社區活動。還有報告稱，他們被解雇了，因為雇主擔心他們的身分問題。「恐懼感如此真實，對家庭的日常生活和身心健康造成了影響。」

★缺乏正當程序

「多數移民不會質疑權威，只會遵從。」據華人權益促進會(CAA)公關主任Sin Yen Ling了解，盡管ICE或任何執法機構進入某人家中必須出示法官簽署的司法逮捕令（Judicial Warrant），但也有時他們僅出示行政逮捕令（Administrative Warrant)。

「行政逮捕令更容易獲得，因為它不需要法官簽署。但行政逮捕令不允許執法人員進入住所或私人空間，」AJSOCAL客戶服務主任Andy Ji解釋說，但大多數移民無法分辨兩者的不同，他們通常會選擇打開門。

南加亞美公義促進中心（AJSOCAL）接到來自華人和越南社區的來電，反映他們的家庭成員最近被ICE拘留。由於缺乏語言支持，這些社區易受到誤解和溝通失誤的影響。

此外，Andy Ji補充，「在加速遣返（expedited deportations）過程中，受遣返者並未獲得正當程序。」

此前，已有數名亞太裔移民被遣返。AJSOCAL透過新聞稿譴責未經正當程序的遣返行為，並指出「這些祕密進行的快速遣返違反基本人權，加劇了移民社區的恐懼，並且讓人聯想到美國歷史中的黑暗篇章，那時有色人種被強行驅逐並拘留，未經正當程序。」

AJSOCAL呼籲更多的透明度、語言服務和法律代表。作為一家非營利法律服務機構，AJSOCAL強調，他們的回應並非法律建議。

★報告ICE行動電話

北加州：舊金山：415-200-1548、聖馬刁縣：203-666-4472、聖克拉拉縣：408-290-1144、阿拉米達縣：510-241-4011、聖巴巴拉/文圖拉/聖路易斯-奧比斯波：805-870-8855。

南加州：洛杉磯：888-624-4752、橙縣：714-881-1558、聖伯納汀諾/河濱：909-361-4588。

中加州：中央谷地：559-206-0151、科恩縣：661-432-2230。