2025治癒加州／遣返陰影下 無證客沉默的恐懼

今年2月的丁胖子廣場。（記者趙健/攝影）

位於蒙特利公園的丁胖子廣場，是眾多華人移民 抵美後的第一站。在這裡，手頭緊的新移民可以找到20元一晚的家庭旅館、無需工作許可的職介、協助庇護申請的律師，還有價格實惠的中餐和生活必需品。

然而，自今年初以來，這裡變得安靜了許多。在最近幾次走訪中，廣場上不再像以往那樣聚集三五成群的華人面孔。

去年2月的丁胖子廣場。（記者趙健/攝影）

廣場附近的一家服務中心的工作人員說，雖然他還沒有在這裡看到過聯邦移民與海關執法局(ICE )的突襲或逮捕行動，但不少人還是會感到緊張。他認為社區內關於ICE逮捕的謠言加深了這種恐懼。廣場上一家雜貨店老闆表示，自1月以來，這裡人流明顯少，之前的流動攤位也消失了。

蒙市巴恩斯（Barnes）公園定期舉辦的食物發放活動也冷清許多，這裡長期以來為低收入長者和無證移民提供重要支援。參與者們表示，以前每次來這裡都得排很長的隊伍，但最近人少了，一些住在附近家庭旅館的老人不來了。

★移民諮詢需求 激增

關於突襲行動的謠言與假信息，使許多沒有合法身分的移民減少出行，學童缺席率也隨之上升。移民律師和倡議團體接獲的諮詢案件激增，這可能與近期移民執法活動加強及對法律指導的需求增加有關。

「川普上台後，移民諮詢需求明顯增加，每天都有，而且大多數人已在美國生活多年，」律師劉龍珠表示，許多人已經結婚生子、安家立業，一旦被遣返 ，對家庭和孩子的影響巨大。「為了躲避可能的抓捕，有些人選擇完全不出門。」

Data USA數據顯示，聖蓋博谷的登記亞裔人口約2萬2800人，占該地區總人口的58%；而根據南加亞美公義促進中心（AJSOCAL）的估計，聖蓋博谷的無證亞裔移民已超過5萬名。

劉龍珠表示，還有一些人，則沒有意識到自己可能會被逮捕，因為他們的家庭成員都是美國公民，且自己已在美國生活數十年，自認早就擺脫無證移民身分了。

在對政府移民政策日益加深的不安和恐懼下，年逾七旬、在美生活近20年的Lily李決定離開。她表示，找工作變得愈來愈困難，自去年底失業以來，她靠食物救濟維生，與另外兩人合住一間單人房，每月租金450元。「再找份工作、存點錢，我就走。」

★申請就醫洗腎 被拒

曾在移民局擔任首席法律顧問助理的移民律師姜國棟認為，盡管川普政府明言遣返目標主要針對有犯罪紀錄的移民和背負遞解令的人，但在實際執法中，由於難以全面掌握每個人的背景和法律狀況，錯誤逮捕和遣返可能發生。

姜國棟近期接手大量移民案件，許多人對自己的身分問題感到極大憂慮。「以前我會跟他們說『杞人憂天』了，而現在，只要沒有合法身分，都有可能被抓起來。」

在姜國棟處理的案件中，一些人面臨兩難選擇。他指出，盡管他們並沒有犯罪紀錄，且按時去移民局報到，但在目前情況下，他們不知道是否應該繼續按例報到。

姜國棟分享，他的一位客戶已經在美國開始洗腎了，過去每年只須申請延期遣返即可，但今年卻被移民局要求去報到，結果被扣留。「我們想要申請（出來就醫）都不行，移民局說他們有自己的醫院可以洗腎。現在確實就這麼嚴格。」

「來自移民社區的擔憂愈來愈多，大家普遍對逮捕和遣返感到困惑和恐懼，」南加亞美公義促進中心執行長Connie Chung Joe表示。