加國抵制川普併吞言論 加州旅遊業恐損失數十億

加拿大人因為川普已減少前來加州旅遊，加州旅遊業可能受重創。（美聯社）

受到川普 關稅、移民、性別認同政策和併吞加拿大 言論的影響，加州 旅遊業可能損失數十億美元的收入。

CalMatters報導，推廣加州旅遊業的非營利組織Visit California最近將今年遊客消費的預測金額從1660億美元下調為1600億美元，並指出前來加州的國際遊客人數已開始放緩。Visit California稱，加拿大是加州第二大國際遊客來源，僅次於墨西哥，在去年加州國際遊客消費總金額2650億美元中，加拿大人貢獻了37億美元。

川普加徵關稅並堅持加拿大應該成為美國第51州的言論激怒了許多加拿大人，這對加州來說可能成為一個大問題。許多加拿大人現在已經開始拒買美國製商品，也不願意再跨越邊境到美國來；加拿大政府還對國人發布了美國旅遊警告，稱可能遭美國當局拘留，跨性別者也可能遇到麻煩。

Visit California今年初發布了一份報告，預測今年加拿大人前來加州旅遊的年成長率將達15%，但現在表示將於5月發布修正結果。數據顯示，今年2月搭機前來美國的加拿大旅客人數與去年同期相比已減少12.3%。加拿大大型旅行社Flight Centre也表示，從去年12月到今年2月，有約20%的顧客取消前往美國的行程。

加拿大諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）居民哈利斯（Carol Harris）表示，長久以來，她和丈夫每年都會前往加州聖地牙哥探望家人，但現在不去了。她說：「我喜歡加州的沙漠、地形和政治，但除非川普下台，否則我們不會再去。作為一個堅定的進步派人士，不去美國是我們必須做的事。」

Visit California表示，加州今年2月的國際遊客人數比去年同期減少了8.8%，這種情況如果持續下去，可能損害與旅遊業有關的各種行業，包括飯店業和餐飲業，以及在這些行業工作的約300萬加州人。

Visit California認為，川普關稅可能造成加州各地消費價格上漲，從而導致國際遊客人數繼續減少，餐廳受到的打擊可能比飯店更大。數據顯示，遊客2023年在加州餐廳的消費額達348億美元，超過住宿消費額328億美元。

加州餐飲協會（California Restaurant Association）執行長康迪（Jot Condie）說：「遊客在餐飲上的消費始終是最大，因此，餐廳將首當其衝受到旅遊業衰退的影響，尤其是舊金山和洛杉磯等大城市。」