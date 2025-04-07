繼水果冰沙之後 這款人氣商品也將重返好市多美食區

好市多美食廣場菜單自今年起陸續變動。（摘自Reddit平台）

洛杉磯FOX 11電視台報導，盡管好市多 （Costco）知名的1.5美元熱狗加汽水套餐的價格數十年來始終如一，這家總部位於華盛頓州（Washington）的公司，近幾個月來陸續調整美食廣場菜色，以下是近期已推出或即將推出的新菜單：

草莓香蕉冰沙（Strawberry banana smoothie）。在3月第二季財報電話會議中，財務長米勒其普（Gary Millerchip）表示公司已推出全新草莓香蕉冰沙，根據好市多於社群媒體的貼文，該商品已從3月初起販售。

火雞波芙隆乳酪三明治（Turkey provolone sandwich）。根據米勒其普，這是好市多將在今年第三季重新推出的人氣商品，這款三明治在美食廣場菜單上曾消失多年，如今預告重返。

可口可樂 產品（Coca-Cola products）。好市多執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）在1月股東大會中表示，公司計畫今夏「將美食廣場的汽水機產品重新改為可口可樂」。此舉是好市多美食廣場一大變革，自2013年以來，該公司一直供應百事可樂（Pepsi）產品。

米勒其普表示，第二季度，美食廣場和藥局部門在所有附屬業務中表現最為突出。瓦克瑞斯於股東大會上表示，2024財年，全球好市多美食廣場共售出2億2900萬分熱狗與汽水套餐。其他附屬業務還包括加油站、眼鏡部、助聽器服務與輪胎部門等。該公司指出，美食廣場與其他附屬服務，能有效吸引會員更頻繁前往賣場。

截至3月初，好市多全球已有900間門市，美國本土620間，最新的據點位於麻州 （Massachusetts）的夏倫市（Sharon）。根據公司公告，截至第二季末，好市多會員卡持有者數量已達1億4060萬。