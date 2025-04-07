我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

繼水果冰沙之後 這款人氣商品也將重返好市多美食區

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多美食廣場菜單自今年起陸續變動。（摘自Reddit平台）
好市多美食廣場菜單自今年起陸續變動。（摘自Reddit平台）

洛杉磯FOX 11電視台報導，盡管好市多（Costco）知名的1.5美元熱狗加汽水套餐的價格數十年來始終如一，這家總部位於華盛頓州（Washington）的公司，近幾個月來陸續調整美食廣場菜色，以下是近期已推出或即將推出的新菜單：

草莓香蕉冰沙（Strawberry banana smoothie）。在3月第二季財報電話會議中，財務長米勒其普（Gary Millerchip）表示公司已推出全新草莓香蕉冰沙，根據好市多於社群媒體的貼文，該商品已從3月初起販售。

火雞波芙隆乳酪三明治（Turkey provolone sandwich）。根據米勒其普，這是好市多將在今年第三季重新推出的人氣商品，這款三明治在美食廣場菜單上曾消失多年，如今預告重返。

可口可樂產品（Coca-Cola products）。好市多執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）在1月股東大會中表示，公司計畫今夏「將美食廣場的汽水機產品重新改為可口可樂」。此舉是好市多美食廣場一大變革，自2013年以來，該公司一直供應百事可樂（Pepsi）產品。

米勒其普表示，第二季度，美食廣場和藥局部門在所有附屬業務中表現最為突出。瓦克瑞斯於股東大會上表示，2024財年，全球好市多美食廣場共售出2億2900萬分熱狗與汽水套餐。其他附屬業務還包括加油站、眼鏡部、助聽器服務與輪胎部門等。該公司指出，美食廣場與其他附屬服務，能有效吸引會員更頻繁前往賣場。

截至3月初，好市多全球已有900間門市，美國本土620間，最新的據點位於麻州（Massachusetts）的夏倫市（Sharon）。根據公司公告，截至第二季末，好市多會員卡持有者數量已達1億4060萬。

好市多 可口可樂 麻州

上一則

沒上4年制大學也有好工作 加州「職業教育總體計畫」助就業

下一則

免費移除網上個資 從谷歌搜尋開始

延伸閱讀

繼水果冰沙之後 這款人氣商品也將重返好市多美食區

繼水果冰沙之後 這款人氣商品也將重返好市多美食區
台灣人在美國逛好市多 店員一看會員卡驚呼：全球最強

台灣人在美國逛好市多 店員一看會員卡驚呼：全球最強
「晶片戰爭」作者米勒：台積避反壟斷 仍在未定之天

「晶片戰爭」作者米勒：台積避反壟斷 仍在未定之天
「晶片戰爭」作者：台積電避反壟斷 仍是未定之天

「晶片戰爭」作者：台積電避反壟斷 仍是未定之天
大西洋月刊總編：考慮公開川普國安團隊群組完整對話

大西洋月刊總編：考慮公開川普國安團隊群組完整對話
行政訴訟連敗 米勒批法官說三道四 無權干涉

行政訴訟連敗 米勒批法官說三道四 無權干涉

熱門新聞

華人顧客被服務生追至門口強行討要更多小費。此為示意圖。（Unsplash.com）

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

2025-04-04 13:56
華女持刀與警方對峙，被當場擊斃。（洛杉磯縣警局）

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

2025-03-31 14:38
餐廳帳單包含18.5%的小費，但收據底部註明，如果顧客不滿意服務可取消小費。（KTLA5）

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

2025-04-01 14:55
好市多將在少數分店開設壽司吧。（好市多臉書）

好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水

2025-04-03 23:41
川普關稅政策恐影響汽車價格。（FOX電視台畫面）

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

2025-04-03 20:44
華男使用無人機飛越美國太空基地，31日被判處四個月監禁。此為示意圖。(Unsplash.com)

持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑

2025-03-31 15:43

超人氣

更多 >
川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆

54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆