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史丹福、加大 數十國際生F-1簽證遭撤銷

編譯廖宜怡／綜合報導
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史丹福大學和多所加大共數十名國際學生的簽證，遭到聯邦政府撤銷。圖為柏克萊加大3月19日抗議川普政府的集會。（美聯社）
史丹福大學和多所加大共數十名國際學生的簽證，遭到聯邦政府撤銷。圖為柏克萊加大3月19日抗議川普政府的集會。（美聯社）

為了進一步打壓外籍人士，聯邦當局本周撤銷了數十名加州國際學生的F-1簽證。

美聯社報導，史丹福大學4日宣布，六名曾就讀和正在就讀該校的國際學生的簽證已遭聯邦政府撤銷，加大（UC）也有多名國際學生的簽證被撤銷，包括柏克萊加大四名、洛杉磯加大八名和聖地牙哥加大六名。

國務卿魯比歐（Marco Rubio）3月27日才舉行記者會表示，國務院已撤銷了超過300名國際學生的簽證，許多簽證被撤銷的學生似乎都是參與過政治活動的學生。他說：「這是我們每天的例行公事。每當我發現這些瘋子，我就撤銷他們的簽證。」

川普政府驅逐外籍人士出境的舉措廣受批評。這些身著便服、戴著口罩的聯邦移民局官員進入校園逮捕學生和教授，有時將他們拘留在離其住家數百哩外的地方，但幾乎不告訴他們為何會被逮捕。

根據史丹福大學網站上發出的通知，史丹福大學是在對其「學生和交換訪客」資料庫（Student and Exchange Visitor）進行例行檢查時發現這件事。

據了解，史丹福大學有四名在校生和兩名剛畢業的學生受到影響，校方已向這些學生提供外部法律援助。校方表示，他們不清楚有關撤銷簽證的細節及其原因，也不知道4日有移民官員進入校園。

加大系統5日也證實，多所加大發生國際學生的簽證遭到撤銷的事件。加大總校長辦公室發出聲明說：「我們意識到，近期，我們有多所分校的國際學生受到簽證遭撤銷的影響。我們將盡我們所能支持校園內所有成員依法行使其權利。」

柏克萊加大證實，該校本周有兩名在校生和兩名剛畢業學生的簽證被撤銷。柏克萊加大發言人吉爾摩（Janet Gilmore）表示，受影響的兩名在校生一名是大學部學生，一名是研究生，剛畢業的兩名學生目前正在參加STEM OPT實習計畫。

聖地牙哥加大校長柯斯拉（Pradeep Khosla）4日發表聲明說，他們3日在未事先收到警告的情況下收到通知，稱該校五名學生的F-1簽證已被撤銷，第六名學生在邊境遭到拒絕入境、拘留和驅逐出境。柯斯拉說，聯邦政府並未解釋學生簽證被撤銷的背後原因。

在洛杉磯加大，國際學生代表阿馬德（Syed Tamim Ahmad）也證實，該校有八名國際學生的簽證被撤銷。

學生簽證 柏克萊加大 史丹福大學

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