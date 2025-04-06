我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

全美10空污嚴重城 逾半在南加

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
報告稱，美國空氣污染最嚴重的十個城市中有六個在南加州。（電視新聞截圖）
報告稱，美國空氣污染最嚴重的十個城市中有六個在南加州。（電視新聞截圖）

據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，一份新的報告顯示，全美空氣污染最嚴重的一些城市位於南加州，其中四個城市位於內陸帝國（Inland Empire）。

這項由IQAir公司進行的研究分析了全美各城市的細顆粒物濃度，結果顯示，安大略（Ontario）的空氣污染最嚴重，緊隨其後的是布盧明頓（Bloomington）、杭廷頓公園（Huntington Park）、聖伯納汀諾（San Bernardino）和芳塔那（Fontana）。格蘭杜拉（Glendora）排名第8，另外兩個加州中部城市維沙利亞（Visalia）和漢福（Hanford）也進入了前十名。

細顆粒物又稱 PM2.5，吸入人體後會對健康造成嚴重危害，包括肺部和心臟疾病以及生殖問題。根據環境保護局（Environmental Protection Agency）的資料，PM2.5 的來源有很多，包括汽車、建築工地、未鋪設路面的道路、煙囪或火災。

南加州大部分地區的污染水平如此之高，很可能是這些因素綜合作用的結果，尤其是考慮到每天高速公路上車水馬龍的景象。

清潔空氣聯盟（Coalition for Clean Air）的政策總監馬加文（Billl Magavern）說：「我們有如此多的機動車、卡車、小汽車和公共汽車，」他說，由於風從西面吹來，洛杉磯的大部分污染都落在了河濱縣和聖伯納汀諾縣。根據 IQAir的報告，在美國人口最多的25個城市中，洛杉磯的細顆粒物年平均值最高。

這些交通包括航運和物流業。貨物貨櫃從燃燒污染燃料的船隻運抵南加州港口，然後裝上柴油卡車，運往內陸帝國的倉庫。

「這些倉庫基本上就是柴油污染的磁鐵，」馬加文說。

他說，在 2024 年初肆虐整個洛杉磯縣的毀滅性野火之後，污染水平可能會更加嚴重，成千上萬的建築物和材料在野火中被燒毀，其中包括一些微粒物質檢測無法測量到的有毒金屬和產物。

這份報告幾乎與去年發布的另一份研究報告如出一轍，該報告將全國50個 「最髒城市 」中的8個城市排在了南加州。該報告考慮了生活條件、城市基礎設施、污染和消費者滿意度等因素。

加州 南加 洛杉磯

上一則

美西華人學會 13日談川普移民政策對華人影響

下一則

世報春季教育展／張曼君：雙語教育 從小開始

延伸閱讀

洛杉磯華文作家探討海外重建中國文化

洛杉磯華文作家探討海外重建中國文化
加州雙語教育學會慶50周年 學生著漢服吟唱古詩詞

加州雙語教育學會慶50周年 學生著漢服吟唱古詩詞
野火捐150萬 王文祥夫婦籲改善基礎建設與節水

野火捐150萬 王文祥夫婦籲改善基礎建設與節水
南韓史上最大野火 疑掃墓燒樹枝釀災

南韓史上最大野火 疑掃墓燒樹枝釀災
南韓史上最大野火 疑為56歲男掃墓時意外釀災

南韓史上最大野火 疑為56歲男掃墓時意外釀災
南韓野火造成重大破壞 暴露城鄉差距與高齡化問題

南韓野火造成重大破壞 暴露城鄉差距與高齡化問題

熱門新聞

華人顧客被服務生追至門口強行討要更多小費。此為示意圖。（Unsplash.com）

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

2025-04-04 13:56
華女持刀與警方對峙，被當場擊斃。（洛杉磯縣警局）

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

2025-03-31 14:38
餐廳帳單包含18.5%的小費，但收據底部註明，如果顧客不滿意服務可取消小費。（KTLA5）

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

2025-04-01 14:55
好市多將在少數分店開設壽司吧。（好市多臉書）

好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水

2025-04-03 23:41
川普關稅政策恐影響汽車價格。（FOX電視台畫面）

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

2025-04-03 20:44
華男使用無人機飛越美國太空基地，31日被判處四個月監禁。此為示意圖。(Unsplash.com)

持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑

2025-03-31 15:43

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威