全美10空污嚴重城 逾半在南加

報告稱，美國空氣污染最嚴重的十個城市中有六個在南加州。（電視新聞截圖）

據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，一份新的報告顯示，全美空氣污染最嚴重的一些城市位於南加州 ，其中四個城市位於內陸帝國（Inland Empire）。

這項由IQAir公司進行的研究分析了全美各城市的細顆粒物濃度，結果顯示，安大略（Ontario）的空氣污染最嚴重，緊隨其後的是布盧明頓（Bloomington）、杭廷頓公園（Huntington Park）、聖伯納汀諾（San Bernardino）和芳塔那（Fontana）。格蘭杜拉（Glendora）排名第8，另外兩個加州中部城市維沙利亞（Visalia）和漢福（Hanford）也進入了前十名。

細顆粒物又稱 PM2.5，吸入人體後會對健康造成嚴重危害，包括肺部和心臟疾病以及生殖問題。根據環境保護局（Environmental Protection Agency）的資料，PM2.5 的來源有很多，包括汽車、建築工地、未鋪設路面的道路、煙囪或火災。

南加 州大部分地區的污染水平如此之高，很可能是這些因素綜合作用的結果，尤其是考慮到每天高速公路上車水馬龍的景象。

清潔空氣聯盟（Coalition for Clean Air）的政策總監馬加文（Billl Magavern）說：「我們有如此多的機動車、卡車、小汽車和公共汽車，」他說，由於風從西面吹來，洛杉磯 的大部分污染都落在了河濱縣和聖伯納汀諾縣。根據 IQAir的報告，在美國人口最多的25個城市中，洛杉磯的細顆粒物年平均值最高。

這些交通包括航運和物流業。貨物貨櫃從燃燒污染燃料的船隻運抵南加州港口，然後裝上柴油卡車，運往內陸帝國的倉庫。

「這些倉庫基本上就是柴油污染的磁鐵，」馬加文說。

他說，在 2024 年初肆虐整個洛杉磯縣的毀滅性野火之後，污染水平可能會更加嚴重，成千上萬的建築物和材料在野火中被燒毀，其中包括一些微粒物質檢測無法測量到的有毒金屬和產物。

這份報告幾乎與去年發布的另一份研究報告如出一轍，該報告將全國50個 「最髒城市 」中的8個城市排在了南加州。該報告考慮了生活條件、城市基礎設施、污染和消費者滿意度等因素。