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重建艾塔迪那 義工種花植樹 為災民打氣

記者張宏╱艾塔迪那報導
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來自洛杉磯縣各地民眾近五百人5日聚集在Loma Alta公園，參與重建工作。（記者張宏／攝影）
來自洛杉磯縣各地民眾近五百人5日聚集在Loma Alta公園，參與重建工作。（記者張宏／攝影）

數百名義工繪製花路，幫助艾塔迪那（Altadena）災民重建家園。來自洛杉磯縣各地民眾近500位義工5日聚集在Loma Alta公園，參與重建工作。洛杉磯縣公園和娛樂局將在4月每個周末組織義工參與當地公園重建工作。

（影音來源：記者張宏）

雖然伊頓野火已熄滅多時，但給艾塔迪那留下的創傷依舊，很多斷壁殘垣仍在。為幫助災區民眾重拾信心和希望，洛縣公園和娛樂局啟動Loma Alta公園重建項目，向洛杉磯縣居民發出呼籲，表達對艾塔迪那的關愛。5日上午陽光明媚，約500名義工聚集在這裡，他們來自不同族裔，有白髮老人也有青少年，種植花樹，在地上和牆上繪製花路，希望能帶給災民一些心靈慰藉。

公園和娛樂局長Norma E. García-González表示，重建計畫啟動後，有2000多人報名，政府安排每周六有500名義工種植樹木、美化環境和繪畫 ，當天種植64顆樹木和500株植物，還有14個藝術家繪製好圖案，義工來幫忙填色。公園預計5月中旬重新開放，她希望這個公園能成為重建和恢復的象徵。人們都想為災區做一些事情，有的義工甚至驅車數十哩趕來。華人民眾也可在6日或者下周六來這裡參與，詳情登錄https://parks.lacounty.gov。

當Loma Alta公園於5月17日重新開放時，它將是一個超級公園，並提供新服務，包括衛星老年中心和Loma Alta圖書館、兒童保育服務、青少年中心，且還會舉辦招聘會和夏季音樂會等活動。同時它還將擁有新的更大遊樂場設備和道奇夢幻球場、煥然一新的體育館和快艇籃球場，及一個新的社交聯繫空間「AltaChat」。

韓裔義工Tina搬運水桶，她表示，這是火災後第一次來到艾塔迪那，曾經美麗的小城如今處處瓦礫，令人怵目驚心。她一直很想為這裡的民眾做些什麼。這次義工服務讓她有機會幫助當地民眾，希望重建後的公園能帶給大家希望和勇氣。

公園和娛樂局局長Norma E. García-González，是重建計畫主導...
公園和娛樂局局長Norma E. García-González，是重建計畫主導者之一。（記者張宏／攝影）
數百名義工繪製花路，幫助艾塔迪那（Altadena）災民重建家園。（記者張宏／攝...
數百名義工繪製花路，幫助艾塔迪那（Altadena）災民重建家園。（記者張宏／攝影）
來自四面八方的義工聚集在這裡，有白髮老人也有青少年，種花植樹，分工合作。（記者張...
來自四面八方的義工聚集在這裡，有白髮老人也有青少年，種花植樹，分工合作。（記者張宏／攝影）
雖然伊頓野火已過去數月，但艾塔迪那依然多處斷壁殘垣。（記者張宏／攝影）
雖然伊頓野火已過去數月，但艾塔迪那依然多處斷壁殘垣。（記者張宏／攝影）

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