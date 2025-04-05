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港地產大亨南加演講 指美中貿易戰「瓷器撞瓦罐」美損失或更大

記者張宏／洛杉磯報導
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恆隆集團名譽主席陳啟宗南加演講。（記者張宏／攝影）
恆隆集團名譽主席陳啟宗南加演講。（記者張宏／攝影）

香港恆隆集團名譽主席陳啟宗3日在洛杉磯演講，他對當今世界道德淪喪充滿悲觀，認為二戰後近80年建立的體系已然改變，美中貿易戰沒有贏家，只有誰先輸及誰輸得更慘。

由南加州香港商會（HKASC）主辦、亞洲協會（Asia Society）協辦的專題分享會3日在蒙特利公園市舉辦，陳啟宗圍繞「美中貿易緊張對中國大陸及香港商業的影響」進行深入分析。

今年76歲的陳啟宗在現場主題演講和問答環節表達對現在世界和中美關係的擔憂，他表示，他的朋友寫了一本書，講到當今世界人們會面臨各種各樣的風險，如技術風險、貨幣風險、知識風險和人力資源風險等。這本書基本上說了一件事，那就是當今世界正在走下坡。

他認為，當今世界很多問題後果要嚴重得多，貿易對於創造就業機會很重要，但是世界其他國家對美國和美國政府的不信任日益加深。歐洲和美國自二戰以來一直都是盟友關係，這是大部分世界穩定的基石，但現在卻正在分崩離析。20多年前當他第一次說美國正在走向孤立時，沒有人相信他。十年前，他這樣說時，一些外國人相信他，但美國人仍然不相信，他們不知道美國到底發生什麼事。 他認為世界許多問題的核心是美國人如何看待美國和世界其他國家如何看待美國。

陳啟宗表示，美中之戰沒有贏家，美國比較富裕就像是瓷器，中國和墨西哥好像是瓦罐，瓷器和瓦罐碰撞都會破損，但瓷器損失更大，因為瓷器更名貴。明日世界不會再是昨日世界。我們現在所目睹是一個非常困難和混亂的世界。很多人說川普總是說大話，但是一個說大話但真正強大的人，另一個說大話但內心有恐懼和擔憂的人，哪個更危險？川普今天所做很多事情對於傳統思想來說都是不可想像的，顛覆自二戰以來至少80年塑造的思維方式。如果無法擺脫這種困境，就無法理解明天世界會變成什麼樣子。我們正目睹物質和道德被重新定義的時代。科學不再有立足之地，現在是反科學，反生物學，反對很多事物的。他相信，歷史站在全人類這一邊。

他提出忠告說，無論你是誰，無論喜歡與否，世界已經改變。因此最好以更高視角看待世界，以避免陷阱，而誤解世界最好的方法就是只專注於熱門新聞，而無法獨立思考。各地機會依然存在，希望大家能夠利用這些機會。對他來說，最大問題是道德淪喪。每一次文明的衰落都伴隨著道德標準的下滑。毫無疑問，世界正進入一個道德快速墮落的階段，這不會有好結果。

活動吸引百餘名不同領域的企業家、學者和專業人士參與，南加州香港商會會長鄧偉信（Wilson Tang）、亞洲協會（Asia Society）的Richard Dronick，及香港駐三藩市經濟貿易辦事處代理處長Iris Wong分別致詞。

香港恆隆集團名譽主席陳啟宗（中）訪洛演講，同林日昇（左）及鄭錦年合影。 （記者張...
香港恆隆集團名譽主席陳啟宗（中）訪洛演講，同林日昇（左）及鄭錦年合影。 （記者張宏／攝影）
洛杉磯縣高等法院法官周本立（後排）出席。（記者張宏／攝影）
洛杉磯縣高等法院法官周本立（後排）出席。（記者張宏／攝影）

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