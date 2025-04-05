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15萬元「媒婆費」 矽谷婚介挑戰高

編譯組╱綜合報導
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根據灣區多位婚介諮詢人員表示，在舊金山與矽谷協助客戶尋找愛情，有著一連串獨特複雜性，並且收費不便宜，工作充滿挑戰。(圖取自Pexels網站)
根據灣區多位婚介諮詢人員表示，在舊金山與矽谷協助客戶尋找愛情，有著一連串獨特複雜性，並且收費不便宜，工作充滿挑戰。(圖取自Pexels網站)

根據灣區多位婚介諮詢人員表示，在舊金山矽谷協助客戶尋找愛情，有著一連串獨特複雜性，並且收費不便宜，工作充滿挑戰。

舊金山標準報報導，矽谷婚介機構「Linx Dating」顧問安德森(Amy Andersen)憑藉為灣區單身菁英牽線作媒的能力，贏得「矽谷丘比特」(Cupid of Silicon Valley)與「百萬富翁媒人」(Matchmaker for Millionaires)稱譽。

她表示，她的典型VIP客戶在職場獲得卓越成功，已實現超出他們最瘋狂的夢想目標，時間與隱私對他們非常重要，因此，用約會應用程式或網站交友的方法行不通。

安德森的婚介服務，起價為15萬美元，並會快速上漲。她服務的客戶非常富有，標準嚴格，偶爾還會有些怪癖，找到完美伴侶是項挑戰。付費客戶通常很忙碌、精力充沛、執著工作，具有明顯書呆子氣質，大部分從事技術工作。

婚介工作範圍廣大，需協助客戶在複雜財務背景下、找到真正愛情，還需放下不切實際期望，並且毫不畏懼談論例如狂歡節、自閉等話題，以及參加火人節的想法、是否可被接受。

灣區婚介機構「Three Day Rule」顧問葛洛斯曼(Simone Grossman)表示，人們傾向經由簡歷來評判一個人，但顧問需勸阻客戶不要太過依賴量化或排名，告訴他們，尋找伴侶可能比投資還困難。

在婚介市場牽線，也意味著要應付那些自負、以及不習慣聽到「不」的人， 或是那些期待奇蹟的人。婚介顧問可能是教練、朋友與治療師的綜合體，可能還須提供建議或傾聽。部分顧問還可提供服裝諮詢等服務。

個別潛在客戶可能對各類狂歡節、迷幻藥等存在不同看法，或者患有自閉症。婚介顧問指出，政治近來也成為另一個敏感話題。

此外，婚介顧問必須注意貧富差距，篩選財務狀況類似的人，因為支付數十萬美元的客戶、通常希望與收入水平相似者約會。對於那些對不同財富階層持開放態度的人來說，目標就是避開淘金者。

婚介顧問須了解客戶愛好、性格、目標、吸引力、智商等，找到適合配對者。安德森曾在摩根大通會議或律師事務所活動尋找候選人。其他婚介顧問也在社交媒體的高級過濾器找到在教育程度、職稱等相配的組合。

安德森說，她的許多客戶都參與人工智慧技術，可能創建與開發約會應用程式技術，但涉及到感情問題時，會選擇一個真正的人，來完成這項工作。

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