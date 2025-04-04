川普關稅影響原物料價格 加州保費恐飆升

受加徵關稅影響，加州房屋保費將進一步上漲。（取自Pexels）

過去幾年來，加州房屋保險 危機造成保費 飆漲，為消費者帶來沉重的負擔。事實上，不僅僅是房屋，其他類型保險的保費也不斷上漲，包括汽車保險、個人責任險和商業保險。

新聞網站「舊金山標準」（San Francisco Standard）表示，這個情況可能變得更糟。保險經紀人警告，川普最新徵收的一系列關稅 可能導致各種保險費用大幅上漲，尤其是汽車保險。

Heffernan Barbary保險經紀公司總裁貝西拉（erry Becerra）說：「保險市場將變得十分殘酷，所有這些新關稅都將對汽車保費產生直接影響。」他表示，保險公司以通貨膨脹和維修成本增加為理由，近幾年來不斷快速提高汽車保費。

「舊金山標準」稱，汽車保費上漲的部分原因是汽車結構變得比以前複雜。過去，如果車輛被撞，可能只需要請技師修復凹陷的車體。如今，技師不但要修復車體，還可能需要更換倒車攝影機和移動感應器使用的電子零件。在美國加徵進口商品關稅的情況下，非美國製造的汽車替換零件的成本將顯著增加。

貝西拉說：「如果汽車價格變貴，維修費用也會變貴，那麼，綜合保險和碰撞險的保費就會變得更貴。」

Mercury Insurance資深產品經理巴克尼斯（Adam Bakonis）同意加徵進口汽車零件關稅會提高汽車維修成本的觀點，他還補充，「社會性通膨」（social inflation）也正在協助推高保險成本。巴克尼斯指的是駕駛人習慣的改變（比過去容易分心）、律師參與度的提高、陪審團判決模式和預期或潛在的索賠金額。

此外，房屋保費也可能受到關稅影響。由於保險公司低估重建成本，使加州許多房屋的投保金額不足，導致投保人必須自掏腰包彌補差額。專家表示，對進口木材和磚瓦徵收的新關稅，以及先前已經提高的鋁和鋼鐵關稅，將使房屋重建價格進一步上漲，對房屋保費產生連鎖效應。

洛杉磯Susman Insurance總裁蘇斯曼（Karl Susman）說：「當保費上漲時，每個人都會驚慌失措，但我們只能重新對我們過去和現在支付的保費做出平衡。」