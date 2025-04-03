受災屋投保額不足 將無法獲得足夠資金修繕

許多加州房屋投保金額不足，意味屋主無法獲得足夠資金、修復受損房屋。要確定是否投保金額不足，第一步就是確定保險金額。(圖取自Pexels網站)

大部分屋主認為，若在災難中失去他們的房屋，保險 會提供全面保護。但這種想法可能是錯誤的。「舊金山紀事報」調查發現，許多加州 房屋投保金額不足，意味屋主無法獲得足夠資金、修復受損房屋。

屋主可檢視保險金額不足的可能性，步驟包括閱讀保單內容、了解不同類型保險、購買更多延展替代成本保險(extended replacement coast coverage)、要求保險公司提供替代成本預估副本以進行檢視、取得單獨估價，或者尋求其他節省保費 的方式、更新保險額度。

要確定是否投保金額不足，第一步就是確定保險金額。加州典型房屋保單中，內容有一頁總結承保限額。

加州保險部門提供每種保險支付金額明細，重點放在「保險範圍A」(Coverage A)。其為房屋與任何附屬建築物、例如車庫所獲得的保險金額，也是決定「保險範圍C」(Coverage C)、或稱為「內容保險」(contents coverage)的數字。通常，內容保險約占保險範圍A的一半比例，不能用保險範圍C去重建房屋。

無論是續保或購買新保險，需注意保險限額。若提高限額、可能會支付更高保費。

加州有兩種常見保單類型：實際現金價值(actual cash value)與重置成本價值(replacement coast value)。實際現金價值保險賠償房屋與其內的個人物品的折舊成本，數字通常遠低於重建所需金額，因為考慮房屋與資產年份及耗損。

重製成本價值保險則支付更換房屋與物品的費用，賠償限制在一定限額內，通常是保險範圍A、加上購買的任何延展替代成本保險。

大部分保險公司會向客戶提供自然災害後、重建家園所需費用估算。但是，舊金山紀事報發現，估算內容一般是由演算法得出，通常低估重建的真實成本，導致屋主在災難發生後、保險覆蓋範圍不足。因此，屋主可向保險經紀人要求一份「詳細替代成本估算」副本，與經紀人共同檢視報告。

此外，需確保承保限額維持準確。加州法律要求重置成本保險的保險公司、每兩年更新一次重建估算，或使用通膨指數更新客戶保險限額。

保險專家表示，無論屋主是進行房屋升級或整修、安裝新電器或擴建，一定要告知保險公司，才可配合增加保險範圍。部分房屋升級、例如安裝新電線或新屋頂，可能促使符合資格享受保費折扣。每年續保時，也與經紀人核對保險限額，並隨時聯絡經紀人並可要求更高限額。