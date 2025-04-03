前聯邦衛生部長貝西拉 宣布參選加州州長　

貝西拉於2日早上六點在其社媒官宣競選，並發布一支40秒的宣言視頻。（記者李怡╱翻攝）

前聯邦衛生及公共服務部部長、前加州 檢察長貝西拉（Xavier Becerra）於2日早上，在其社交媒體上正式宣布，將參選2026年加州州長，成為民主黨 內備受矚目的參選人之一。

貝西拉在聲明中表示，加州需要一位能夠獎勵「努力工作、創新精神與堅毅耐力」的領袖。他表示，「我們需要一位親身經歷基層工作的領導者，從建築工人到企業主管，再到立法者。我就是這樣的領袖。作為州長，我準備好帶領加州再度崛起。」

貝西拉曾在川普政府期間擔任加州檢察長，接替當時當選聯邦參議員的賀錦麗（Kamala Harris）留下的職位。2021年，他被拜登總統提名出任聯邦衛生部長，直到今年初卸任。在此之前，他於國會眾議院代表洛杉磯 選區長達24年，並擔任眾院民主黨的第三號領導人，具有豐富的立法與行政資歷。

作為民主黨大本營的加州，目前已有超過六位民主黨人宣布角逐州長寶座，州內政壇競爭愈加白熱化。其中包括現任副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa），以及去年參選聯邦參議員失利的前加州聯邦眾議員波特（Katie Porter），也已表達參選意願。