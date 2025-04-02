半年來第2次 州農申請調漲責任險保費39%

州農保險公司網站上促銷個人責任綜合險的廣告。(statefarm.com)

州農保險加州 分公司（State Farm General）向保險廳要求對個人責任綜合險（Personal Liability Umbrella Program）大漲保費39%。這是州農六個月以來的第二次申請此種保單的漲價。

舊金山紀事報報導，州農在加州有大約43萬份個人責任險保單，它為法律責任提供額外保障，例如車禍產生的高額律師費，或誹謗訴訟（defamation lawsuit）造成的損害賠償。如果獲得批准，該漲價請求將從8月起生效，成為六個月內綜合責任保險計畫第二次大幅漲價。

保險廳早前已批准了29%的費率上調，對3月1日起續約的客戶產生影響。 這次漲價與State Farm General要求的房主緊急漲價22%無關，該舉是為了避免洛杉磯山火後出現的可怕財務危機。加州保險廳長萊拉（Ricardo Lara）有條件地批准了房屋保險費率的上調，此舉將影響超過100 萬名房主。

保險廳尚未決定是否批准州農的責任險費率新請求。州農保險公司發言人在聲明中表示，要求提高責任費率是因為成本增加和風險上升：由於事故增加、醫療費 用不斷上漲以及法律賠償金額增加，整個行業的個人責任索賠成本急劇上升。由於個人責任索賠數量及相關賠付金額的增加，我們在加州繼續面臨嚴重的費率充足性問題。

保險資訊研究所發言人魯伊茲（Janet Ruiz）表示，房屋保險通常平均承保30萬美元的個人責任險，而綜合責任險則提供額外保護，承保範圍更廣。承保索賠的最低保額為100萬美元，譬如因承保人導致的受傷而產生的醫療費用（例如承保人在駕駛船隻時撞到水上摩托車騎士），或因承保人引發火災損壞鄰居財產而產生的房屋維修費用。

要獲得綜合責任險的資格，申請人通常必須透過其他保險單獲得一定金額的責任保險；如果索賠金額超出其他保單的限額，綜合險才會生效。魯伊茲表示，綜合責任險受到擁有大量資產或預見家庭法律責任者的歡迎，例如有青少年駕駛人的父母。

她說，法律費用很快就會累積起來，如果沒有綜合保險，這些費用可能會耗盡人們的資產。「30萬美元很快就會花光，然後你就得承擔責任了，這是一個訴訟頻繁的社會，能多保就多保吧。」