研究：女罹長新冠比例 為男性1.5至2倍

研究顯示，女性罹患長新冠的風險，遠高於男性。（美聯社）

舊金山紀事報報導，自新冠疫情 爆發以來已五年，長新冠（long COVID）」仍是最神祕且最具破壞性的後遺症之一，且其影響在性別上出現顯著差異，女性受到的影響明顯更大。

根據估計，美國已有1500萬至2000萬人曾罹患長新冠，其定義為症狀持續超過三個月，常見症狀包括極度疲勞、腦霧、呼吸困難等。根據聯邦數據、研究報告與臨床醫師觀察，女性罹患長新冠的比例為男性的1.5至2倍之間。

研究發現，女性與男性在長新冠的症狀表現上也有明顯差異。女性患者更常見的症狀包括：掉髮、頭痛、味覺異常、記憶力問題、腹脹；男性患者則較常出現性功能障礙的問題。

這種性別差異自疫情初期就已存在，與女性更容易罹患自體免疫疾病，例如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎有相似之處。耶魯大學 免疫學家、長新冠研究領域的權威岩崎明子（Akiko Iwasaki） 表示：「女性對疫苗與病毒的免疫反應往往較強，這種免疫差異可能讓她們更容易發展成慢性疾病，而不是迅速清除病毒並康復。」

研究發現，研究顯示，女性罹患長新冠的風險，遠高於男性。（美聯社）

岩崎表示，我們尚不清楚真正的原因，但可能與性荷爾蒙及基因有關。研究顯示，包括雌激素、黃體素 與睪固酮在內的性荷爾蒙，可能與長新冠的風險有關，但機制尚未完全釐清。

一項刊登於《美國醫學會期刊》（JAMA）的研究發現，女性整體罹患長新冠的風險比男性高31%；40至54歲、尚未停經的女性，罹患長新冠的風險比同齡男性高45%。相較之下，已停經的女性（40–54歲）與男性同齡者的風險差異不大，18至39歲女性也未顯著高於男性。

這項由美國國衛院（NIH）資助的 RECOVER 計畫主持，為長新冠領域最大型的數據庫之一。該研究第一作者、德州大學健康科學中心副教授邵（Dimpy Shah）表示，這顯示停經帶來的變化，如雌激素下降與免疫系統調整，可能會影響長新冠風險。

至於基因因素，科學界推測，女性擁有兩條X染色體、男性是一X、一Y染色體，這可能讓女性更容易罹患自體免疫疾病，部分原因是許多與免疫反應相關的基因位於X染色體上，例如調控T細胞如何應對抗體的基因。

岩崎明子（Akiko Iwasaki）表示，罹患長新冠的女性常出現「疲憊型T細胞」濃度升高的現象，這種細胞在無法清除感染時會大量累積，癌症 與慢性感染患者也常見此狀況。相對地，罹患長新冠的男性則呈現「自然殺手細胞」（natural killer cells）較多，這是一種能摧毀受感染細胞的白血球，顯示男女在長新冠中的免疫系統反應方式可能不同。

JAMA論文作者邵強調，即使我們尚未完全了解女性為何更常罹患長新冠，但醫療體系與女性自己都必須知道這是一個高風險群體。他說：「我們認為，有一半人口面臨更高風險，這對公共衛生政策有重大意義。我們必須認知這是個需要關注的高風險族群——而這只是起點，我們還有非常多的研究工作要做，以了解背後真正的驅動機制。」