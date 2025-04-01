罷免州長請願獲准 可開始收集簽名

拯救加州組織呼籲加州居民收集簽名，罷免紐森。（拯救加州組織官網）

Morningstar.com報導，「拯救加州 」（Saving California）組織3月28日晚些時候宣布，加州州務卿（California Secretary of State）批准請願，允許開始收集簽名，以罷免 並免除加州州長紐森 （Gavin Newsom）職務。

加州建立在民主和人民法治基礎上，然紐森並未根據人民意願施政，而是基於個人政治野心來推動議程。「拯救加州」主席伊克諾米（Randy Economy）表示，「在加州，紐森的執政充滿災難，嚴重影響我們日常生活。」

拯救加州組織呼籲加州居民收集簽名，罷免紐森。（拯救加州組織官網）

請願書指出，紐森在洛縣野火危機期間管理失當，資源不足且應對遲緩，導致社區遭受嚴重破壞。在他的治理下，生活成本飆升，從汽車到電力，再到保險無一倖免。犯罪率上升，政策似乎更偏向寬容犯罪，而非保障市民安全。無家可歸者問題成為街頭隨處可見的危機，卻缺乏有效解決方案。

此外，毒品氾濫問題持續惡化，邊境問題也未能解決，進一步加劇資源負擔。「儘管我們繳納高額稅款，但收穫甚微，資金被錯誤分配到政治議程，而非迫切需要的領域。」這次罷免行動，旨在找到一位真正關心加州居民安全、經濟負擔與福祉的領導人，而政治操弄。如今是改變的時刻。正式的加州罷免請願書，可上www.savingcalifornia.vote，該組織呼籲加州居民收集簽名。