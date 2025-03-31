好市多推8.99美元繽紛春季浴巾 挑選看細節

好市多推出繽紛春季浴巾才8.99美元 。（Costco網頁）

Parade Home & Garden報導，若正在尋找適合春季升級浴室的選擇，抖音（TikTok）用戶@costcotwins日前分享好市多 （Costco）正推出，有多種顏色的浴巾，「它們100%純棉，有各種不同顏色，完全適合春季使用，而且，每條售價8.99美元價格怎不令人心動？」這款春季浴巾有藍、綠、灰和紫等顏色，提花圖案相當可愛，非常適合溫暖春季。目前這些浴巾僅在門市銷售。

若想購買適合的浴巾，消費者可留意相關細節。首先是選擇天然材質。許多人喜歡棉質，主要是吸水性好且觸感柔軟，但棉質也有不同種類，Parade Home & Garden推薦高品質的土耳其 （Turkish）或埃及 （Egyptian）棉，其他材質可考慮亞麻（linen）和竹纖維（bamboo）等。該網站建議避免由合成纖維（如超細纖維，microfiber）製成的浴巾，這類材質吸水性和柔軟度，通常不如天然材質。