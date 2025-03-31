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房市重要支柱 退休族買房考慮這些需求

記者劉子為/綜合報導
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退休人士通常希望購置低維護成本、社區環境良好的房產，讓自己能夠舒適地在其中安享晚年。(ChatGPT生成）
退休人士通常希望購置低維護成本、社區環境良好的房產，讓自己能夠舒適地在其中安享晚年。(ChatGPT生成）

全國房地產經紀人協會（NAR）最新分析顯示，退休族與即將退休的買家已成為房市的重要支柱。如今，回購房產的買家年齡中位數已達61歲，比1981年增加25歲。

據Realtor報導，嬰兒潮世代（baby boomers）掌握高達84兆美元的房地產財富，如何最大化資產是他們的首要考量。「隨著年齡增長，我們開始更注重實際需求。」GreatBuildz聯合創辦人Paul Dashevsky表示，當今退休族通常希望購置低維護成本、社區環境良好的房產，讓自己能夠舒適地安享晚年。Premier Sotheby's International Realty全球房地產顧問Karen Holt也指出，許多退休人士選擇從大型家庭住宅搬遷至單層房屋，不僅符合年長者的可及性需求，節省下來的資金也能夠讓他們更從容地規劃退休生活，包括旅遊、醫療、興趣嗜好等。

研究指出，「原地養老」（Aging in Place）改造對許多退休人士而言至關重要。目前，不少屋主開始在家中融入隱形無障礙設計，例如無門檻淋浴間、智能照明系統，以及兼具時尚感與安全性的輔助扶手等。這類設計不僅具有實用價值，更成為2025年家居設計潮流之一。

此外，在退休後，大多數人希望擺脫繁瑣的房屋維護工作，享受悠閒生活。樂齡會（AARP）建議，退休人士應選擇耐用建材與節能電器，以減少維護成本與日常開銷。Mirador Living聯合創辦人兼技術長Brandon Blakeley提醒，不同於年輕買家偏愛豪華裝修，如大理石檯面或高級木地板，退休買家更看重安心與便利，例如節能電器、抗汙地毯（降低摔倒風險）、以及易於清潔的防汙檯面等。

分析還指出，退休者更青睞鄰近娛樂設施、親友與生活機能完善的社區。Holt指出，「擁有社區中心、娛樂設施（如匹克球場、游泳池、藝術課程等）的社區特別受歡迎。此外，鄰近步道、宗教場所與社交俱樂部也能提升社區凝聚力與便利性。」這些設施不僅提供娛樂，還能促進社交與身心健康。

專家建議，尋找合適的退休住宅，需綜合考量個人需求、財務狀況與生活方式。首先，應評估預算，明確優先考量因素，如地理位置、可及性或社區設施。若無法兼顧所有條件，可依重要性排序，確保購屋決策符合長期規畫。此外，與專業房地產經紀人合作至關重要，他們能幫助精準篩選符合條件的房屋，並提供合適的財務規畫建議。

隨著銀髮買家成為市場主力，賣家若想提高吸引力，應特別強調房屋的實用性與便利性，而非奢華裝潢。Holt建議，賣家應進一步強調房屋周邊的生活機能，例如醫療設施、超市、娛樂中心與社交場所等。

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