社安福利申請將調整 善用官網中文頁

設立My Social Security帳戶有中文版。(截自社安署網站)

舊金山紀事報報導，社會安全署（Social Security Administration, SSA ）近期宣布有關身分驗證的新政策，對申請社會安全福利 的流程帶來重大變化。這些變動原是川普政府為打擊疑似詐欺而提出，現今實施引發不少憂慮，特別是對那些沒有網路或不擅長使用科技的民眾。

社安署原本計畫於26日削減對部分高齡或身障人士的電話服務，但在倡議團體的強烈反對下，宣布撤回該決定，加劇了外界混亂。以下是這些政策變更的整理及可能對民眾的影響：

─自4月14日起（原定為3月31日），社安署將對某些業務限制電話服務。

─許多申請項目，包括退休 或眷屬福利，將需要線上或親自辦理身分驗證。

─無法上網或無法建立線上帳戶者，必須親自前往社會安全辦公室辦理。

儘管社安署起初計畫全面推行這些措施，但在民眾與國會強烈反彈下做出調整。代理社安署署長杜德克（ Leland Dudek） 表示：「我們聽取了各方聲音，並正在更新政策，以提供對弱勢族群更友善的客戶服務。」

社安署上周曾表示，將對數百萬人實施強制性的親自身分驗證，並計畫在18個州關閉47間實體辦公室。這將對無法線上驗證銀行資料的受益人，以及有孩童領取福利的家庭造成極大影響，引發民眾高度憂慮。

批評者指出，這些變化對弱勢群體造成不必要的障礙。許多受益人缺乏操作線上系統的技能或設備，也有人面臨前往辦公室的交通困難。社安署一份內部備忘錄估計，這些變更將導致每周增加7.5萬至8.5萬人次到現場辦公室，讓已經緊繃的人力資源承受更大壓力。

美國退休人員協會（AARP）首席倡議官李孟德（Nancy LeaMond） 表示：「停止電話服務並強制親自辦理，將對全國高齡人士造成嚴重衝擊。我們的會員反映，這項變更將迫使他們花費數百哩、數小時的時間只為了填寫文件。僅僅延後實施根本不夠。」目前約有7250 萬人仰賴社會安全福利，包括退休者與孩童。

為應對即將到來的變化，專家建議立即註冊一個免費且安全的 My Social Security 帳戶。透過這個線上平台，民眾可以：申請補發社會安全卡、查詢申請進度、預估未來可領取的福利金額、管理當前的福利等。

此外，民眾也可以設定線上通知，取代紙本郵件，並在有新訊息時接收簡訊或電子郵件提醒。該平台也可用來申請直接匯款、更新地址與列印福利證明信。現在建立帳戶，就能在不必親訪辦公室的情況下，自行處理多項事務。