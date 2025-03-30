暴風雪將至 加州積雪量可望追上平均值

春天到來，加州山區積雪量現已接近歷史平均水平。氣候預報顯示，近期降雪量可望進一步增加。(圖取自加州水資源部門臉書)

春天到來，加州 山區積雪量現已接近歷史平均水平。氣候預報顯示，未來將有更多風雪、包括即將襲擊內華達山脈的風暴，降雪量可望進一步增加。

加州水資源部門雪量調查與供水預測部門經理瑞西(Andy Reising)表示，28日全加州積雪量已達平均水平的90%，預期將於4月1日達到積雪高峰，之後太陽開始融化積雪，融雪速度會比積雪快，隨著暴風雨在春天逐漸減弱，積雪融化後、雪水流入小溪與河川。

瑞西在加州東部山區測量雪量的菲力普斯站(Phillips Station)告訴「ABC News」新聞，積雪量達歷史平均水平的90%已經相當好。他對整體情況感到樂觀。菲力普斯站是加州進行雪量測量的超過250個站點之一。

當局預測，下周初始將有更多暴風雪抵達北加州，促使官員們加強積雪調查，警示民眾避免在危險氣候條件下、外出旅行。先前乾旱導致城市與農場用水量嚴重短缺，但在經歷了兩個潮濕的冬季之後，加州幾乎所有水庫都超過歷史容量。

積雪大約可提供加州每年用水量的三分之一。加州擁有3900萬人口，也是美國大部分新鮮水果與蔬菜產地。加州建造一套複雜運河與水壩系統，以便在沒有降雨或降雪的炎熱乾旱月份，收集與儲存水。

儘管加州北部與中部目前水源充足，但瑞西警告，包括洛杉磯 在內的南加 州，降水量遠低於平常。根據美國乾旱監測中心數據，南加州大部分地區再次遭遇中度至極度乾旱。他指出，洪水與乾旱都隨時可能發生，這是加州生活可預期的事。

川普政府相當重視加州水資源狀況，強調將確保農民可在聯邦政府與州政府協調運作的水利系統中，獲取所需水源。

目前，加州水利工程(State Water Project)分配水量約占所需水量的40%，與去年相似。水利工程計畫提供水源給2700萬人與75萬英畝農地，在雨水年份與乾旱年份的水源分配情況、差異甚大。

位在屋崙的太平洋研究所(Pacific Institute)共同創辦人葛萊克(Peter Gleick)指出，加州主要水庫狀況良好，但加州農民需要水量、總是超過環境所能提供。他說，不應因為水資源豐富就自滿，永遠沒有足夠的水，可以浪費。