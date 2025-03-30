成績變差了…後疫情時代 加州公立教育面臨3大挑戰

學生人手一台筆電已是疫後新常態。（美聯社）

自2020年3月新冠疫情 導致加州 公立學校關閉以來已經過了五年，但是遠距上課的後遺症現在仍持續發酵，引發的不好現象包括了學業落差變大，心理病患變多，以及持續曠課的人數愈來愈多。

教育媒體「EdSource」整理出的這類現象主要有：

1.學業與社會化

史丹福大學與哈佛大學的研究發現，加州多數學校的標準學力測驗成績仍低於疫前，每年級31%的人數學不及格，40%的讀寫不及格。同時，經濟條件愈差的學區，跟不上的比例愈高。

成績只是一個面向，問題更大的是社會化。William C. Overfelt High的校長Vito Chiala說，沒有學校的教育方式，學生的社會化與自律能力更差，甚至較同年紀的晚熟兩到三年。位於東聖荷西的該校，1400名學生多數來自低收 的西語裔與越裔家庭。

他說，返校上課的第一年，教學重點都在符合社群生活的禮節與自律，因為他們之前一年多都在社交平台上想什麼說什麼，但現在卻要面對真人了，四年後的現在才開始培養學習耐心。

該校並非特例。「全國教育統計中心」（National Center for Education Statistics）的報告指出，2021-22學年，87%的公立學校反映學生的社交情緒發展受限，56%回報學生搗亂、干擾上課的頻率增加。

2.心理健康

學生出現心理問題的比率也高於疫前，遠距學習的孤立環境，過度使用手機與社交平台都是原因。「美國醫學會刊」（Journal of the American Medical Association）指出，南加凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）照顧的170萬5至22歲者，2021年憂鬱症的人數較2017年增加六成，焦慮症則增加超過三成。

各個學區的因應方式是利用聯邦經費聘用心理醫生，或是透過Medi-Cal獲得援手。EdSource認為這個做法正確，因為疏離與憂鬱的學生無法專心學習，習慣曠課導致成績不佳；但是加州調低畢業門檻與各科給分方式的作法，則引來教育學者Robin Lake、Paul Hill的批評，認為過於安撫情緒的教學方式，已經偏離了學校的本質。

3.持續曠課

接著就是不把曠課當一回事的心態了。兩位學者Heather Hough與Hedy Chang認為，最大的原因在於，當疫情發生後，學校與家長都說性命比上課重要，但當恢復到校上課後，校方與大人卻沒有告訴孩子，學習也很重要。

後果是，恢復上課的第一年，加州持續缺課的比率由疫前的12%，暴增至30%。同時，各族裔也出現落差，亞裔缺課比例11%，白人23%，拉美35%，黑人42.5%，無家可歸或養子女46%。

常態缺課的認定標準是，曠課達到上課日的10%以上。之後雖然降為20%，但還是明顯高於疫前。Heather Hough與Hedy Chang的研究發現，家庭收入也會影響缺課率，來自低收家庭的學生人數最少的學校長期曠課的比率只有2%，但低收家庭學生占比超過四分之三的學校卻高達72%。

唯一好事：人人有筆電

這大概是疫情留給教育的唯一一件好事了。2020年，加州教育廳發現，占比17%，也就是100萬名學生沒有電腦，可以上網的熱點也只有32萬2000個。

教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）推動成立的「橋接落差基金」（Bridge the Divide Fund），獲得1840萬美元捐款後，購置了4萬5000台 Chromebook，熱點也達到10萬725個。

決定性的改變來自2021年的聯邦70億美元補助：全美75%以上的學校都能人手一台筆電，80%以上的學校設有高速寬頻，美國的數位落差因為疫情而快速縮小。