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330億 馬斯克xAI 收購社群媒體X

編譯林思牧╱綜合報導
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特斯拉創辦人馬斯克28日宣布，以330億美元的估值，由自家新創人工智慧公司xAI買下X社群平台，合併後估值為800億美元。（路透）
特斯拉創辦人馬斯克28日宣布，以330億美元的估值，由自家新創人工智慧公司xAI買下X社群平台，合併後估值為800億美元。（路透）

特斯拉（Tesla）創始人馬斯克28日宣布，他的人工智慧新創公司 xAI，以330億美元的估值收購了他的X 社群媒體公司。

舊金山紀事報報導，這筆價值450億美元的全股票交易，還涵蓋120億美元的債務，因此Ｘ的估值是330億美元。兩家公司合併後的市場估值為800億美元。馬斯克在X帖子中寫道：「今天，我們正式邁出了整合數據、模型、計算、分布和人才的一步。通過將xAI的先進AI能力和專業知識與X的龐大影響力相結合，這一組合將釋放出巨大的潛力。」

這兩家公司之前已經有業務部分重疊，譬如xAI的聊天機器人Grok可以在X上使用。馬斯克於2022年以440億美元的估值，收購當時名為推特Twitter的社群媒體。其他投資者還包括沙烏地阿拉伯的「王國控股公司」 （Kingdom Holding Co.）及美國本土創投公司Andreessen Horowitz和Sequoia Capital，它們也都投資了xAI。

Ｘ（以及推特）的總部最初十年是在舊金山，但去年秋季馬斯克將總部遷往德州。大約在同一時間，馬斯克證實 xAI已在舊金山的米慎區（Mission）設立辦公室。

把自己的一個公司賣給自己的另一個公司，不免令許多人困惑其中的原因。有線電視新聞網CNN指出，雖然X的估值低於馬斯克當年的買價，但對該公司來說，這已算是一次命運的逆轉。投資公司富達 (Fidelity) 去年10月估計，X價值與馬斯克收購時相比下降近80%。富達投資旗下的Blue Chip基金持有X的股份，根據該公司的數據，截至12 月，X的市值有所回升，但價值仍僅為馬斯克支付價格的30%左右。

目前，馬斯克因其在川普的政府效率部所扮演的角色而備受關注，這引發人們對他、對自己公司，尤其是特斯拉的關注程度的質疑。結合X和xAI可以讓馬斯克簡化他的工作。

億萬富豪馬斯克近日因政府效率部動作頻頻而飽受批評，28日宣布自家企業間330億美...
億萬富豪馬斯克近日因政府效率部動作頻頻而飽受批評，28日宣布自家企業間330億美元併購計畫，其中特殊盤算引人好奇。（路透）

馬斯克 AI 舊金山

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