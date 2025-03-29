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智庫：大砍預算 將重創加州經濟就業

編譯胡立宗╱綜合報導
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聯邦醫保Medicaid未來十年可能被砍 8800億美元，糧食券SNAP為2300億美元，不僅影響低收入戶，加州經濟與就業也跟著遭殃。 圖為SNAP文宣。（聯邦農業部官網）
聯邦醫保Medicaid未來十年可能被砍 8800億美元，糧食券SNAP為2300億美元，不僅影響低收入戶，加州經濟與就業也跟著遭殃。 圖為SNAP文宣。（聯邦農業部官網）

共和黨籍國會議員在總統川普的引導下準備大砍預算，不過傾左智庫的分析指出，此舉不只是減少開支那麼簡單，還會重創加州經濟與就業，除了2026年的生產總額直接減少170億美元，還可能失去14萬個工作機會。

同時，聯邦眾議院雖然未指明要砍醫保Medicaid與糧食券SNAP經費，但從負責的兩個委員會刪減額度達1兆美元來看，幾乎可以確定會動到Medicaid與SNAP，差別只在額度多寡。

長期來看，共和黨人如果未來十年持續砍掉Medicaid 8800億美元的經費，與SNAP 2300億美元的支出，加州的產值更可能損失1130億美元，失去100萬個工作機會。

專家因此警告，共和黨人不要只想著砍預算，還要想到砍了之後，對經濟的衝擊與對失業率的影響，不只是加州的歲出歲入更加難以平衡，還有對經濟就業的傷害。

北加公共廣播電視KQED表示，研究來自於左傾的智庫「聯邦基金」（Commonwealth Fund）與華府的喬治華盛頓大學（George Washington University），重點擺在Medicaid與SNAP的預算被大砍後對各州的影響，而加州正是重災區。

研究指出，現下的分析，重點多擺在預算大減後對低收入戶的影響，而較少談論後續的累加效應，直接收受加州版Medicaid，即Medi-Cal補助的醫療院所，以及SNAP收入大減的零售商店。

研究的領銜人、喬治華盛頓大學教授Leighton Ku指出，他們的重點之一是「沒有無痛的預算刪減」，第二是業者失去穩定收入後，最可能的就是裁員，然後減少的營收導致加州經濟變弱、歲入減少。而且愈往基層影響愈大，加州與地方稅下年度可能就會少掉14億美元，財政問題只會更壞。

Medicaid（含加州的Medi-Cal在內）涵蓋全美7200萬低收入者，加州為1500萬人，Medi-Cal三分之二的資金來自聯邦。SNAP部分，全美共4200萬人，加州500萬人，這項對低收入戶的補助，經費全部來自聯邦。

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