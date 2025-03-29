認識加州／聖彼渚沉沒之城 仍在滑入海洋中

沉沒之城空拍圖。（截自NBC）

根據When in Your State，1929年1月2日在洛杉磯聖彼渚（San Pedro）南端發生大規模山崩後，形成如今被稱為「沉沒之城」（Sunken City）的特殊景觀。當地曾有美麗的濱海住宅，直到地面每天開始移動11吋。相關單位曾試圖用鐵路軌道和騾子搬移大部分房屋，但仍有六棟建築及三條街道部分地段沉入太平洋。如今，這片坐落於距太平洋120呎懸崖六畝區域，布滿殘缺的房屋地基、人行道與塗鴉。

懸崖每年內縮4.3吋

該地點位於費明角公園（Point Fermin Park）旁，因安全理由不對外開放，但許多攝影師與好奇的遊客仍會前來觀賞他們心中所謂的「加州 的亞特蘭提斯」（California's Atlantis）。

沉沒之城的地層於數百萬年前形成，整個地區位於古老的海床沈積物和阿爾塔米拉頁岩（Altamira shale rock）上，當水滲入其中時，岩石變得滑溜。根據最新數據，懸崖每年仍在以約4.3吋的速度移動，海浪也不斷侵蝕著海岸線。

熱門拍攝地點

自1954年以來，超過20部電影和電視劇在沉沒之城取景。破碎的混凝土、海景及扭曲的金屬結構，成為科幻與犯罪節目、影片裡想背景，包括1998年「謀殺綠腳趾」（The Big Lebowski）電影中，華特（Walter）和杜德（Dude）撒下唐尼（Donny）骨灰處等。

絕佳賞鯨地點

從沉沒之城懸崖上，可看到120呎下清澈海水中令人驚嘆的海洋生物。每年12月至5月，太平洋灰鯨（Pacific gray whales）會在距離懸崖100碼內遷徙，多達50隻加州海獅（California sea lions）會在懸崖底部岩石上聚集哺育後代。還能在那裡看見瓶鼻海豚（bottlenose dolphins）在波浪中穿梭，棕鵜鶘（brown pelicans）則在這片海藻中俯衝捕魚。

現代遺址中古老痕跡

考古學家發現，早在2500年前，美洲原住民 就生活於此地。他們挖掘出湯加族（Tongva）留下的石器和鮑魚、淡菜、扇貝的貝殼，顯示該族人以討海維生，與其他族群進行交易。

這片土地，也成為藝術家們的巨大戶外藝術畫廊，超過300呎垂直空間被塗鴉覆蓋。由於海鹽空氣與天氣影響，這些畫作通常僅維持數年。每隔幾個月就會有新作品取代。

救援隊訓練場地

自1986年以來，消防隊員每月會有一次到沉沒之城進行救援訓練，學習如何從高懸崖救援、應對危險地形緊急情況等。鬆動的地面、120呎高的懸崖及破碎的混凝土，幫助救援隊在沿海地區進行緊急情況救援做好準備。

一系列照片展示沉沒之城多年的變遷，從1929年報紙照片到如今的空拍機 攝影，每十年的空拍照片顯示海岸線每年約向內縮三呎。這些圖片還包括1940年代稀有彩色照片，展現遺留下來建築的原始油漆與早期塗鴉。

自1929年以來，沉沒之城出現在許多當地繪畫、詩歌與故事中。聖彼渚美術協會（San Pedro Fine Arts Association）收藏一些關於該地永久畫作。不少作家也常用這片遺址討論自然比人類建設更為強大等主題。每年約有數千遊客人次，從費明角公園觀賞當地景色。