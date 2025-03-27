新版兆彩4/8上市 獎金翻倍、中獎機率更高

兆彩宣布重大改革，將提供更大頭獎、更高中獎機率。（美聯社）

在一名女子贏得加州 史上最大兆彩 （Mega Millions）頭獎幾周後，這項跨州的彩票遊戲宣布進行重大改革。

舊金山紀事報報導，從4月8日起，新版兆彩將提供更大金額的頭獎和非頭獎、更高的中獎機率、更快的頭獎增長速度以及自動乘以倍數的非頭奬獎金。目前兆彩的非頭獎獎金通常介於2美元到100萬美元之間，新版兆彩的非頭獎獎金範圍將會提高到10美元到1000萬美元之間。

兆彩營運集團（Mega Millions Consortium）表示，這些改變是為了吸引更多玩家，並增加彩票銷量。兆彩營運集團首席總監強斯頓（Joshua Johnston）26日發出聲明說：「除了頭獎，玩家告訴我們，他們希望看更大的非頭獎獎金，新版遊戲正好能滿足他們的需求。」

兆彩改版後每張票價將從2美元增至5美元，是兆彩有史以來第二次漲價。

在中獎機率提高後，贏得任何獎項的整體機率將從1/24變為1/23，同時，由於移除了一個特別號碼球（Mega Ball），頭獎的整體中獎機率將從1/302575350提高到1/290472336。此外，頭獎最低獎金也將從2000萬美元大幅提高到5000萬美元。

新版兆彩的一個主要改變是設置了內建乘數（built-in multiplier），它將自動把非頭獎獎金提高為兩倍、三倍、四倍、五倍或十倍。另一項改變是取消特色玩法「僅頭獎」（Just the Jackpot）。

根據新規則，新版兆彩將於4月8日晚上8時進行第一次抽獎，如果4月4月的兆彩沒有人中頭獎，獎金將按新規則進行累積。在改版前購買彩票的民眾將按舊規則獲得獎金。

自2002年推出以來，兆彩已產生了七位十億美元頭獎得主，包括剛贏得12月12億美元頭獎的沙斯達縣居民卡沙羅蒂（Rosemary Casarotti）。而自2017年上一次更新規則以來，兆彩已造就了1200多名百萬富翁。

加州彩券局（California Lottery）發言人貝克（Carolyn Becker）說：「這項變化不僅對我們的玩家來說是個好消息，對加州公立學校 而言也是令人興奮的事。在加州，每售出一張新版兆彩彩券，我們的公立學校就可獲得2美元資金。」