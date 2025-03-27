我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

新版兆彩4/8上市 獎金翻倍、中獎機率更高

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
兆彩宣布重大改革，將提供更大頭獎、更高中獎機率。（美聯社）
兆彩宣布重大改革，將提供更大頭獎、更高中獎機率。（美聯社）

在一名女子贏得加州史上最大兆彩（Mega Millions）頭獎幾周後，這項跨州的彩票遊戲宣布進行重大改革。

舊金山紀事報報導，從4月8日起，新版兆彩將提供更大金額的頭獎和非頭獎、更高的中獎機率、更快的頭獎增長速度以及自動乘以倍數的非頭奬獎金。目前兆彩的非頭獎獎金通常介於2美元到100萬美元之間，新版兆彩的非頭獎獎金範圍將會提高到10美元到1000萬美元之間。

兆彩營運集團（Mega Millions Consortium）表示，這些改變是為了吸引更多玩家，並增加彩票銷量。兆彩營運集團首席總監強斯頓（Joshua Johnston）26日發出聲明說：「除了頭獎，玩家告訴我們，他們希望看更大的非頭獎獎金，新版遊戲正好能滿足他們的需求。」

兆彩改版後每張票價將從2美元增至5美元，是兆彩有史以來第二次漲價。

在中獎機率提高後，贏得任何獎項的整體機率將從1/24變為1/23，同時，由於移除了一個特別號碼球（Mega Ball），頭獎的整體中獎機率將從1/302575350提高到1/290472336。此外，頭獎最低獎金也將從2000萬美元大幅提高到5000萬美元。

新版兆彩的一個主要改變是設置了內建乘數（built-in multiplier），它將自動把非頭獎獎金提高為兩倍、三倍、四倍、五倍或十倍。另一項改變是取消特色玩法「僅頭獎」（Just the Jackpot）。

根據新規則，新版兆彩將於4月8日晚上8時進行第一次抽獎，如果4月4月的兆彩沒有人中頭獎，獎金將按新規則進行累積。在改版前購買彩票的民眾將按舊規則獲得獎金。

自2002年推出以來，兆彩已產生了七位十億美元頭獎得主，包括剛贏得12月12億美元頭獎的沙斯達縣居民卡沙羅蒂（Rosemary Casarotti）。而自2017年上一次更新規則以來，兆彩已造就了1200多名百萬富翁。

加州彩券局（California Lottery）發言人貝克（Carolyn Becker）說：「這項變化不僅對我們的玩家來說是個好消息，對加州公立學校而言也是令人興奮的事。在加州，每售出一張新版兆彩彩券，我們的公立學校就可獲得2美元資金。」

兆彩 加州 公立學校

上一則

好市多停賣豆、植物奶 消費者哀號

下一則

4月5日春季教育展 黃錦雲籲學子做自己的「推銷員」

延伸閱讀

春天櫻花季來臨 加州灣區賞花指南帶路

春天櫻花季來臨 加州灣區賞花指南帶路
聖塔芭芭拉Upham Hotel 受訪者評為加州最佳家庭旅館

聖塔芭芭拉Upham Hotel 受訪者評為加州最佳家庭旅館
美國十大「最健康城市」 加州占一半

美國十大「最健康城市」 加州占一半
商業地產低迷 加州聖荷西辦公大樓遭法拍

商業地產低迷 加州聖荷西辦公大樓遭法拍
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒

加州14年來首更野火危險地圖 4華人城市陷紅色警戒

熱門新聞

數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（HSI Los Angeles）

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

2025-03-24 14:51
嫌疑人41歲中國公民魯澤浩 (Zehao Lu，音譯) ，持有武器，據信已逃往中國。（洛杉磯縣警局）

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

2025-03-19 15:21
爭議包工在小紅書發布裝修內容，承諾較短工期、較低報價，以吸引業主。截圖來自該包工此前使用的帳號，現已註銷。（受訪者提供）

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

2025-03-20 22:10
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

2025-03-20 15:39
Costco提拉米蘇起司蛋糕。（Costco網站）

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

2025-03-20 22:38

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了