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科技員工好鬱悶 花錢找心理師訴苦

編譯林思牧／綜合報導
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科技員工在公司敢怒不敢言，只得花數百元向治療師傾吐。(示意圖，Unsplash/National Cancer Institute)
科技員工在公司敢怒不敢言，只得花數百元向治療師傾吐。(示意圖，Unsplash/National Cancer Institute)

科技公司對員工的言論開始監視，員工對雇主和老闆的不滿只有對心理治療師傾吐沒有後顧之憂。一位專替科技員工做心理治療的人士指出，怨憤的第一目標是Meta創辦人查克柏格，第二是特斯拉創辦人馬斯克

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，那些花費數百美元做50分鐘心理治療的科技工作者，愈來愈多地講論一個人：臉書的創始人查克柏格。儘管多年來查克柏格一直在公眾的想像中占據重要地位，從「社交網絡」中典型的滿頭大汗的神童書呆子，到「自我提升時代」的生活方式大師（包括在電動衝浪板上塗白臉和親手獵殺動物作為肉食等），再到最近厚顏無恥、狂歡猛男形象的追求。

總而言之，大眾看到的查克柏格不再是「不為惡」（doing no evil）的人，而是追求利潤和權力高於一切。即使那些不受雇於查克柏格的人，也視他和馬斯克為科技界氛圍轉變的代表人物，而這種轉變讓他們感到壓力重重。

蓬勃心理學中心 (Thriving Center of Psychology) 是一個提供面對面訪談和遠距醫療服務的全國性平台，該中心的心理學家史密斯 (Aaron Smith) 表示，他在治療過程中不斷聽到有關查克柏格的怨尤，甚至從那些不在社交媒體上工作的患者那裡聽到關於查克柏格的消息。

他說：「我們之所以總是聽到查克柏格，是因為這裡的科技氛圍很濃厚。在Meta發生的一切，都逐漸滲透到區域職場文化中。」史密斯的客戶表示，大型科技公司新近強調的崇尚男性氣概的做法，正在重塑職場文化，管理人員被告知要嚴厲管教手下並在考績上採取更權威的方向。他說：「我們看到領導層發出的信息中流露出很多攻擊性情緒。」

此外，科技業領袖與第二屆川普政府之間的密切關係，以及過去幾年該行業的裁員，意味著焦慮感、幻滅感加劇，沉默的面紗現在籠罩著科技業。員工害怕說出自己的想法，害怕被注意，害怕成為下一個被裁員的人。那麼他們能向誰發洩呢？他們的治療師。

治療師表示，技術員工患者對於產業的變化感到非常緊張，並對自己被認為是同謀的行為感到相當程度的內疚。

查克柏格 馬斯克 特斯拉

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