川普威脅砍經費 加州大學取消多元化招聘

加大招聘教職員工，不再要求申請人提供多元化聲明。(圖取自柏克萊加大臉書)

加州大學 (University of California)招聘教職員不再要求使用多元化條件方式(Diversity, Equity and Inclusion，簡稱DEI)。這項決定是在川普 政府威脅、將停止提供採用DEI計畫大學經費之際發生。

加大許多學術部門與課程，多年來要求申請教職者、描述他們將如何為校園多元化做出貢獻，例如種族多元化。但根據加大教務長紐曼(Katherine Newman)日前寫給各家大校園教務長的信件內容，加大校董會已指示加大總校長德瑞克(Michael Drake)，確認不再要求新教職申請人提供多元化聲明(diversity statements)。

教務長：申請人更能聚焦專業

紐曼表示，提交多元化聲明的要求，可能會導致申請人把注意力集中在超出專業知識或先前經驗以外的候選資格範圍。她補充說，加大將持續有效地服務具有不同生活經驗、背景與觀點的社區，無須多元化聲明。

信件內容並未提及川普政府。然而，麥賽德加大(UC Merced)教授摩洛伊(Sean Malloy)透露，在本周稍早舉行加大學術委員會緊急會議上，德瑞克告訴教職員，校方正進行此一變革，表示加大需表現出正在聽取川普政府意見。摩洛伊認為，這項決定是懦弱且幼稚，是對目前政治動態的災難性錯誤解讀。

1996年投票通過第209號提案、禁止加州公立大學基於族裔、性別、種族提供優惠待遇，包括聘用決定。但是，已存在多年的多元化聲明，並不認為違反該法律。

這些聲明最多兩頁，允許申請人敘述他們推動各種多元化，包括族裔與性別等方面，或期許他們的工作如何促進多元化。加大被認為是此作法的領頭，支持人士認為，聲明有助於了解未來教職員如何為校園與多元文化學生群體做出貢獻。

不過，多元化聲明也遭到批評，反對人士認為是對教職申請人的不公平政治測試。包括哈佛大學、密西根大學在內的其他知名大學，最近也不再要求提供聲明。

校董主席：加大使命未改變

川普政府上周對柏克萊加大 等全國超過50所大學展開調查，指控其開設歧視白人與亞裔學生的課程。川普政府威脅，若政府認為柏克萊加大、戴維斯加大、聖地牙哥加大與聖塔芭芭拉加大並未採取足夠措施保護猶太學生，將停止金援這些校園。

於此同時，面臨聯邦政府削減經費的威脅，加大已於19日宣布將凍結招聘。

加大校董主席賴麗(Janet Reilly)19日發表另一份聲明表示，儘管不再要求多元化聲明，加大的價值觀與使命承諾並未改變，將持續接納及讚許具有不同生活經驗、背景與觀點的加州人。

紐曼在信中指出，儘管不允許單獨發表多元化聲明，但教職申請人可選擇在申請其他部分或面試及討論期間，提出有關多元化成績。招聘委員會可將這些成績結合申請人其他資歷，進行審核。