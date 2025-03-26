加大系統今年申請人數 麥賽德加大增加50%奪冠

麥賽德加大2025學年的大學部新生申請人數增加50%，是加大系統中最大。（取自谷歌地圖）

麥賽德加大（UC Merced）和河濱加大（UC Riverside）今年申請人數增幅飆出歷史新高，打破過去是加大系統內申請人數最少大學的紀錄。

數據顯示，麥賽德加大和河濱加大2025學年的大學部新生申請人數分別增加50%和22%；自2019年以來，這兩所加大的申請人數更分別大增89%和43%，分居加大系統的第一名和第三名，第二名是增幅為45%的柏克萊加大 ，皆遠超過加大系統整體大學部申請人數的平均增幅16%。

河濱加大今年申請人數激增，超越了聖塔克魯茲 加大（UC Santa Cruz），後者今年減少8%。麥賽德加大申請人數增幅雖是最大，但實際申請人數仍落後於河濱加大和聖塔克魯茲加大。

舊金山紀事報指出，麥賽德加大和河濱加大今年申請人數激增與改變招生政策有關。去年12月中旬，在申請截止日到期後，麥賽德加大提供延遲申請的機會給申請其他加大但未申請麥賽德加大的學生，同時免除80美元申請費，此舉吸引約1萬8000名學生申請；河濱加大也提供延遲申請的機會給未申請該校的學生，吸引超過1萬2000名學生申請，加上河濱加大新開設商業分析科系，可能也是造成申請人數激增的原因之一。

儘管近年來申請人數不斷上升，但麥賽德加大和河濱加大的實際申請人數仍落後於人氣最高的柏克萊加大和洛杉磯加大 。2025學年初步統計，收到最多申請的是洛杉磯加大，約14萬5000人；第二多聖地牙哥加大的13萬7000人；第三是柏克萊加大的12萬7000人。