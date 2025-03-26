聖塔芭芭拉Upham Hotel 受訪者評為加州最佳家庭旅館

Upham Hotel的外觀。（Upham Hotel網站）

加州 最好的家庭旅館在哪？別往內陸找，往沿海看就對了。

Gunther Volkswagen Fort Lauderdale最近發布了訪問3014人後得出的各州最佳家庭旅館。加州的前兩名都靠海，第一是聖塔芭芭拉市的Upham Hotel，第二則是聖路易奧比斯波Madonna Inn。

聖塔芭芭拉市（City of Santa Barbara）的Upham Hotel全部都是平房，每一間屋子就是一間客房，調查稱Upham Hotel具備低調優雅，不只是客房講究，接待也相當親切。它們的房子建於19世紀，因此連空氣都帶著古典味，是避開繁忙生活的最佳去處。

風格特別的Madonna Inn。（Madonna Inn網站）

聖路易奧比斯波（City of San Luis Obispo）的Madonna Inn相比之下就要光鮮許多。聖路易奧比斯波論壇報稱之為全是粉紅的慫又大膽旅館。

調查稱，小小的Madonna Inn 有著連鎖大旅館沒有的溫馨與個性，怪怪的裝潢，細心做的家庭早餐，與街頭巷尾都認識的老闆聊天，都別有興味。

Madonna Inn 的每間房都經過個別設計，用色大膽，但既新鮮又不過頭，感覺就像是童話裡的套房。其例之一就是全以粉紅色調構成的「愛巢」（Love Nest）。

論壇報強調，這已經不是第一次Madonna Inn獲得讚賞了，網路媒體Thrillist在2022年稱Madonna Inn是加州最獨特的旅館。